Albert Sylaj dërgohet në stacionin policor pas arrestimit në Deçan

Albert Sylaj, i dyshuar për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë, është arrestuar pasi qëndroi disa orë në arrati.
Sipas Policisë, pas një pune intensive operative e hetimore dhe bashkëpunimit me qytetarët, autoritetet arritën ta lokalizonin dhe ta ndalonin Sylajn. Ai kërkohej në lidhje me rastin e “vrasjes së rëndë”, të ndodhur më 25 tetor 2026 në fshatin Vitomiricë të Pejës.
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Policia bëri të ditur se arrestimi u krye sonte, rreth orës 23:40, në Deçan, nga njësitet përkatëse.
Menjëherë pas ndalimit, Sylaj u shoqërua nga forcat policore drejt Stacionit të Policisë.