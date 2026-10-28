Albert Sylaj dërgohet në stacionin policor pas arrestimit në Deçan

Albert Sylaj dërgohet në stacionin policor pas arrestimit në Deçan

Albert Sylaj, i dyshuar për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë, është arrestuar pasi qëndroi disa orë në arrati.

Sipas Policisë, pas një pune intensive operative e hetimore dhe bashkëpunimit me qytetarët, autoritetet arritën ta lokalizonin dhe ta ndalonin Sylajn. Ai kërkohej në lidhje me rastin e “vrasjes së rëndë”, të ndodhur më 25 tetor 2026 në fshatin Vitomiricë të Pejës.

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Policia bëri të ditur se arrestimi u krye sonte, rreth orës 23:40, në Deçan, nga njësitet përkatëse.

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Menjëherë pas ndalimit, Sylaj u shoqërua nga forcat policore drejt Stacionit të Policisë.


Shtuar 28.10.2026 07:54

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