Tërmeti i djeshëm 4.9 Rihter në Turqi, frika e sizmiologëve: Paralajmërues i një tërmeti të madh në Stamboll

Tërmeti i fortë 4.9 Rihter që ndodhi mbrëmë në Dardane ka shkaktuar shqetësim të madh në Turqi.

Sizmologët e vendosur në zonë kanë frikë se kjo lëkundje e fortë mund të jetë paralajmërim i një tërmeti të madh që do të godasë Stambollin.

“Rajoni ynë është i shqetësuar për një tërmet që do të jetë më i madh se 7 Rihter, në jug të Marmarasë ose në thyerjen e Anadollit, do të jetë një tërmet që do të prekë të gjithë rajonin, Kostandinopojën, Bursa, Dardanelet etj.”, tha sizmologu. Suleiman Papal, siç raporton SKAI.

Një tjetër sizmolog Husein Ozturk paralajmëroi: Që tani e tutje çdo tërmet është një pararojë e tërmetit të madh që presim në Stamboll. Këto tërmete të vogla thyejnë ngadalë defektet dhe çojnë në tërmete të mëdha. Si të jetë një përgatitje. Ajo hap përçarjen e madhe që do të shkaktohet. Këto tërmete janë shenjat e tërmetit të madh.

Lekkas: Ekziston rreziku i një cunami, çarja është shumë e madhe

Efthimios Lekkas, profesor i Gjeologjisë dhe Fatkeqësive Natyrore dhe president i OASP, foli për shenjat paralajmëruese dhe për mundësinë e një cunami.

Një tërmet në Stamboll mund të ndodhë në çdo moment, tha ai duke folur në televizionin ERT.

“Vetëm 1/3 e ndërtesave nuk janë shumë të cenueshme në qytetin me 20 milionë banorë. Nuk do të thotë se çdo tërmet që ndodh në Turqi prek zonën greke.”

“Nëse tërmeti nuk ndodh i pari, çdo korrelacion është i gabuar,” tha ai.

“Nuk e dimë nëse do të shfaqet menjëherë, ndoshta pas pesë vitesh. Kemi të bëjmë me një thyerje gjigante, atë të Anadollit, i cili ka një gjatësi rreth 1500 kilometra nga Kaspiku deri në Egje, është i ndarë në 13 copa të mëdha, 12 copat janë thyer dhe kanë shkaktuar tërmete të mëdha. Pjesa e fundit që pritet të thyhet është ajo në jug të Stambollit, në Gjirin e Marmarasë. U zbulua se një tërmet duhet të kishte ndodhur tashmë në vitin 2020, por ky tërmet nuk ndodhi. Me kalimin e kohës, shanset rriten dhe probabiliteti për të pasur një tërmet më të madh rritet sepse tendencat po grumbullohen”, tha ai.

Siç vuri në dukje, 20 milionë njerëz jetojnë në Stamboll dhe 1/3 e ndërtesave janë të vjetra dhe veçanërisht të cenueshme.

“Ekziston rreziku i një cunami. Gjiri i Marmarasë është një gji i mbyllur dhe kemi reflektime të valëve të detit dhe mund të krijohet një cunami prej 10 metrash”, shtoi ai.

Tabelat në të gjithë Stambollin informojnë për pikat e grumbullimit të njerëzve në rast tërmeti.

Udhërrëfyesi zyrtar i turneut Alekos Dedeoglou nga sheshi Taksim i Stambollit tregon shenjën paralajmëruese të cunamit, të cilën siç shpjegon ai “ata filluan ta vendosin në 2019-2020.

Dy vitet e fundit janë vendosur në shumë vende në plazh, për të informuar qytetarët në rast të një tërmeti të madh dhe rreziku cunami, se ku të shkojnë. Shenja të tilla ka edhe në Fanari, në gjirin e Kerateit, në Priginonissa”.

Përveç kësaj, në të gjithë qytetin janë vendosur tabela që informojnë për pikat e grumbullimit të njerëzve në rast tërmeti, thotë ciceroni grek./albeu.coom