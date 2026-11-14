Të rinjtë sulmojnë një shofer në Nju Jork dhe filmojnë ngjarjen; ai kalon mbi motor për t’u larguar

Në Nju Jork, rreth 12 të rinj me motorë rrethuan një automjet, teksa shoferi ishte ndalur në semafor, dhe nisën ta godisnin me grushte e shkelma.
Disa prej tyre mbanin maska. Ata iu vërsulën një Honda CR-V të bardhë dhe e qëlluan vazhdimisht, ndërsa drejtuesit e automjeteve përreth e ndoqën skenën të shqetësuar.
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Kur semafori kaloi në jeshile, shoferi u përpoq të largohej. Për të hapur rrugë, ai kaloi sipër një motori blu që një nga të rinjtë e kishte vendosur përpara makinës.
Grupi e ndoqi automjetin edhe pas largimit të tij. Personi që po filmonte dëgjohet duke thirrur: “Hanky u godit!”.
Policia e Nju Jorkut ende nuk ka njoftuar për arrestime, por ka paralajmëruar se të përfshirët do të identifikohen dhe do të mbajnë përgjegjësi ligjore.
“Ne e dimë kush jeni dhe shumë shpejt do të trokasim në dyert tuaja”, tha në një konferencë John Buttacavoli, ndihmësshef i policisë në Staten Island.
Prokurori i Staten Island, Michael McMahon, i quajti të rinjtë “terroristë adoleshentë” dhe dënoi mënyrën se si silleshin me drejtuesit që udhëtonin normalisht në rrugë.
Sipas banorëve të zonës, gjatë vitit të fundit janë shtuar rastet kur grupe të rinjsh lëvizin në mënyrë të rrezikshme me motorë dhe mjete të tjera të motorizuara.
Deputeti i Asamblesë së Nju Jorkut, Mike Reilly, bëri të ditur se synon të paraqesë në janar një projektligj për t’i ngarkuar prindërit me përgjegjësi civile për sjelljen e rrezikshme të fëmijëve të mitur që përdorin biçikleta elektrike, motorë dhe mjete të tjera.