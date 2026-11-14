Ismet Beqiri për zhvillimet në LDK: Besnikëria kërkon kritikë dhe llogaridhënie

Ismet Beqiri për zhvillimet në LDK: Besnikëria kërkon kritikë dhe llogaridhënie

Debatit për situatën brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës i është bashkuar edhe Ismet Beqiri. Përmes një postimi të gjatë, ai ka theksuar se përkatësia në LDK nuk e detyron askënd të mbyllë sytë ndaj gabimeve apo të miratojë çdo vendim për të treguar besnikëri.

Sipas Beqirit, lidhja e vërtetë me partinë dëshmohet duke ngritur zërin, duke shprehur kundërshtime dhe duke kërkuar llogari sa herë që zhvillimet marrin drejtim të gabuar.

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Ai ka kujtuar se ngritja e LDK-së nuk ka qenë një proces i menjëhershëm, por rezultat i sakrificave, angazhimit dhe punës së njerëzve që nuk iu ndanë as në periudhat më të rënda. Në këtë kontekst, Beqiri e ka cilësuar të dhimbshme mënjanimin dhe shpërfilljen që, sipas tij, po u bëhet sot pikërisht këtyre kontribuuesve.

Kritika të forta ai ka drejtuar ndaj atyre që, siç shprehet, nuk i kanë siguruar partisë asnjë votë, nuk kanë ofruar kontribut të mirëfilltë dhe kanë munguar kur LDK-ja kishte nevojën më të madhe për mbështetje. Beqiri e konsideron të papranueshme që këta persona sot t’u japin mësime njerëzve të lidhur me historinë e saj, duke u kërkuar që, përpara se të vlerësojnë punën e të tjerëve, të shqyrtojnë se çfarë kanë bërë vetë për LDK-në.

Për Beqirin, një shqetësim edhe më i madh mbetet mungesa e reagimit nga vetë partia. Ai ka vënë në dukje se LDK-ja, e cila dikur shprehte qartë qëndrimet dhe ushtronte ndikim në çdo zhvillim politik, sot shpesh jep përshtypjen se nuk ka më kurajën për të reaguar dhe për të përmbushur rolin që pritet prej saj.

Duke e cilësuar të pamohueshëm kontributin historik të LDK-së në shtetndërtimin e Kosovës, ai ka nënvizuar se arritjet e dikurshme nuk mund të shërbejnë pa fund si arsyetim për mangësitë dhe dështimet e tanishme.

Në vlerësimin e tij, thirrjet për unitet bien ndesh me largimin e njerëzve që e ngritën partinë. Po ashtu, Beqiri ka theksuar se respekti nuk mund të kërkohet pa vlerësuar angazhimin e të tjerëve, ndërsa ndryshimi nuk mund të pretendohet pa pasur fillimisht gatishmërinë për të ndryshuar vetë.

Ai ka argumentuar se LDK-ja ka njerëz me kontribut, një histori dhe vlera, por ajo që i mungon është kuraja për t’u kushtuar vëmendje kritikave, për të çmuar punën e bërë dhe për t’u përballur me realitetin.

Në përmbyllje, Beqiri ka theksuar se askush nuk duhet ta trajtojë LDK-në si pronë personale. Sipas tij, ajo duhet të mbetet shtëpia e përbashkët e të gjithë atyre që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë për të.


Shtuar 14.11.2026 20:30

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