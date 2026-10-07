Sulm në një minierë në Nigeri, humbin jetën 12 ushtarë dhe 5 minatorë

Një sulm i atribuar banditëve të dyshuar ka shkaktuar vdekjen e 17 personave në shtetin Zamfara, në veriperëndim të Nigerisë. Mes viktimave janë 12 ushtarë dhe pesë minatorë.
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Ngjarja ndodhi pranë fshatit Bidin, në rajonin Marou, ku një grup prej dhjetëra personash të armatosur dhe të lëvizur me motoçikleta sulmoi një minierë të paligjshme ari, bëjnë të ditur dy burime të Agjencisë France-Presse në zonë.
Sipas dëshmive, autorët fillimisht ekzekutuan pesë minatorë dhe më pas iu drejtuan fshatit, ku u përballën me trupat e ushtrisë. Përplasja me armë la të vrarë 12 ushtarë.
“Në këtë sulm, banditët vranë 17 persona: 12 ushtarë dhe pesë minatorë”, deklaroi Abdullahi Musa Mutunji, këshilltari i fshatit.
Mutunji tha se sulmi mund të ketë qenë një akt hakmarrjeje pas vrasjes së një banditi, i cili u kishte bërë presion minatorëve dhe u kishte kërkuar një pjesë të arit të nxjerrë prej tyre.
Minatorët e kishin çarmatosur dhe vrarë atë, ndërsa dyshohet se ai ishte anëtar i grupit të Guaska Dankaramit, që kontrollon këtë zonë.
Lawan Wanjam, i cili humbi djalin në këtë ngjarje, tha se Dankarami mobilizoi njerëzit e tij sapo mësoi për vrasjen.
“Ata vranë 12 ushtarë dhe pesë minatorë, mes tyre edhe djalin tim”, u shpreh ai për AFP.
Banorët thanë se komuniteti kishte lidhur më herët një marrëveshje armëpushimi me Dankaramin. Megjithatë, sipas tyre, njerëzit e tij vazhdonin t’i kërcënonin fshatarët dhe t’u kërkonin minatorëve pjesë nga ari i nxjerrë.
Ushtria nigeriane nuk iu përgjigj kërkesës së AFP-së për të komentuar sulmin.
Aktiviteti i minierave të paligjshme të arit shihet si një nga burimet kryesore që ushqejnë veprimtarinë e bandave në veriperëndim dhe në qendër të Nigerisë.
Grupet e armatosura përpiqen të marrin kontrollin e minierave dhe të përfitojnë një pjesë të arit të nxjerrë. Përplasjet për këtë çështje shpesh shndërrohen në dhunë mes bandave ose ndërmjet bandave dhe minatorëve.
Guaska Dankarami dyshohet se ishte një nga tre organizatorët e rrëmbimit të më shumë se 300 nxënësve nga një shkollë me konvikt vetëm për djem në shtetin fqinj Katsina, në dhjetor 2020.
Nxënësit u liruan një javë më vonë, pasi autoritetet paguan një shpërblim.