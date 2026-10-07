Rama për Presidenten e re të Kosovës: Ju uroj mbarësi dhe sukses në këtë periudhë të vështirë

Pas një bllokimi të gjatë politik, Kosova ka zgjidhur një nga çështjet kryesore institucionale, duke zgjedhur Presidenten e re të Republikës.
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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar pas këtij zhvillimi, të cilin e konsideron një hap që rikthen funksionimin e plotë të institucioneve. Sipas tij, zgjedhja vjen në një periudhë të rëndësishme për Kosovën, rajonin dhe Europën.
“Urime të përzemërta akademikes së mirënjohur, zonjës Justina Shiroka-Pula, për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës, në një fazë sfiduese për Kosovën dhe në një kohë sfiduese për krejt rajonin tonë e për vetë Europën.
Mbarësi e sukses për ju dhe Kosovën zonja Presidente”, shkruan Rama.