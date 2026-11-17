Ish-presidenti i Paraguait, Santiago Pena, do të transferohet në një burg ushtarak, ku do të presë nisjen e procesit gjyqësor për skandalin financiar të lidhur me falimentimin e bankës Ueno. Ai përballet me akuza për shpërdorim besimi dhe keqadministrim të fondeve për përfitime personale, të cilat i ka mohuar.
Transferimi u vendos më 16 nëntor nga një gjyqtar, pas polemikave për kushtet e posaçme që Pena kishte në vendin ku mbahej më parë në paraburgim.
Të lidhura
None found
Raportimet e mediave vendase bënë të ditur se ish-presidenti kishte një suitë private dhe palestër personale brenda strukturës ushtarake. Këto privilegje ngjallën reagime të shumta, sidomos për shkak se falimentimi i bankës Ueno solli bllokimin e llogarive të afro tre milionë qytetarëve.
Pas publikimit të raportimeve, presidenti Pedro Alliana e shkarkoi komandantin e strukturës ushtarake.
Prokuroria dyshon se Pena ka drejtuar mbi 850 milionë dollarë fonde publike drejt bankës Ueno. Në këmbim, drejtuesit e bankës u jepnin kredi me kushte të favorshme personave të lidhur me institucionin financiar.
Falimentimi i bankës shkaktoi një krizë të rëndë: afro tre milionë llogari bankare u bllokuan dhe nisën procedurat për shkarkimin e ish-presidentit.
Shumica e qytetarëve me kursime të vogla i kanë marrë paratë e tyre, por fondet e pensioneve dhe depozituesit e mëdhenj ende presin rikthimin e mjeteve. Pena vijon të shpallë pafajësinë dhe të kundërshtojë akuzat, ndërsa do të qëndrojë në burgun ushtarak deri në zhvillimin e procesit gjyqësor.