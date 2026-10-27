SHBA-ja sulmon një motoskaf të dyshuar për trafik droge në Paqësorin lindor, pesë të vrarë

SHBA-ja sulmon një motoskaf të dyshuar për trafik droge në Paqësorin lindor, pesë të vrarë

Pesë persona humbën jetën pasi forcat e Shteteve të Bashkuara goditën një motoskaf në Oqeanin Paqësor lindor, të cilin e dyshonin për përfshirje në trafik droge.

Komanda e SHBA-së për Amerikën Latine dhe Karaibet (SOUTHCOM) njoftoi për sulmin.

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Në deklaratën e saj, SOUTHCOM tha se të dhënat e inteligjencës kishin konfirmuar se mjeti lundrues po merrte pjesë aktivisht në trafikun e drogës. Pesë personat në bord u cilësuan nga autoritetet amerikane si “narko-terroristë”.

Komanda publikoi edhe një video, për të cilën tha se shfaq çastin kur u sulmua motoskafi.

Sulmi është pjesë e fushatës së SHBA-së kundër mjeteve lundruese të dyshuara për trafik narkotikësh në Karaibe dhe në Oqeanin Paqësor.

Prej shtatorit të vitit 2025, Shtetet e Bashkuara kanë kryer dhjetëra sulme ndaj anijeve që dyshohet se transportojnë drogë. Të dhënat e publikuara tregojnë se operacionet kanë shkaktuar mbi 230 viktima.

Fushata është kundërshtuar nga organizata të të drejtave të njeriut dhe zyrtarë të Kombeve të Bashkuara, të cilët kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e operacioneve dhe kanë paralajmëruar se vrasjet mund të përbëjnë ekzekutime jashtëgjyqësore.

Kritikët vërejnë se Uashingtoni nuk ka bërë publike prova që dëshmojnë se çdo anije e goditur ishte e përfshirë në veprimtari të paligjshme.


Shtuar 27.10.2026 18:24

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