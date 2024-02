Selanik/ I moshuari 80-vjeçar vret gruan me thikë dhe tenton t’i japë fund jetës

Një ngjarje e rëndë është regjistruar ditën e sotme në Selanik, ku një i moshuar ka vrarë bashkëshorten e tij.

87-vjeçarja është gjetur e pajetë në banesë së bashku me autorin, 80 vjeç, pasi nuk i ishin përgjigjur telefonatave.

Siç mediat greke shkruajnë, ishte nipi i tyre që u përball me skenën tragjike, ku viktima ishte e mbuluar me gjak nga goditjet e njëpasnjëshme me thikë.

Ndërkohë autori pas vrasjes të së shoqes ka konsumuar pilula për t’i dhënë fund jetës. Megjithatë, ai është gjetur i shtrirë, por i vetëdijshëm.

Autori ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha, teksa mbi të rëndon krimi i vrasjes së bashkëshortes.