Rumania heton tre shtetas të huaj për një rrjet sabotimi të lidhur me Rusinë

Shërbimi rumun i Inteligjencës bëri të ditur të hënën se ka identifikuar një rrjet sabotimi të drejtuar nga Rusia. Autoritetet e lidhin këtë aktivitet me zjarrin e rënë në shtator në një objekt industrial në qendër të Rumanisë, pranë një kompanie shtetërore që prodhon armë.
Hetimi ka evidentuar përfshirjen e disa shtetasve nga ish-republikat sovjetike, të cilët jetonin në vende anëtare të Bashkimit Evropian, njoftoi agjencia rumune.
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Sipas të dhënave të publikuara, organizatorët që vepronin nga Rusia kishin identifikuar disa pika me rëndësi në atë zonë. Në listën e objektivave përfshiheshin qendra shtetërore dhe private të prodhimit të armëve, së bashku me struktura të tjera me rëndësi ushtarake dhe industriale.
Për këtë rast, në Rumani po ndiqen procedura ligjore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të disa shteteve evropiane.
Mes personave të dyshuar janë tre shtetas të huaj: dy nga Bjellorusia dhe një nga Ukraina.
Rasti është bërë publik në një periudhë kur shtetet evropiane shprehin shqetësim në rritje për rreziqet ndaj sigurisë dhe infrastrukturës strategjike. Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur çdo përgjegjësi për aktet e sabotimit të raportuara në Evropë.
Agjencia rumune nuk publikoi të dhëna të tjera për identitetet e personave nën hetim dhe as për fazën në të cilën ndodhen procedurat ligjore.