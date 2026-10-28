Rritet në 86 numri i të vdekurve nga përplasja e trenave në Spanjë, vazhdojnë kërkimet

Rritet në 86 numri i të vdekurve nga përplasja e trenave në Spanjë, vazhdojnë kërkimet

Operacionet e kërkim-shpëtimit vijojnë pas aksidentit të rëndë hekurudhor në Spanjë, ku deri tani janë raportuar 86 viktima. Autoritetet nuk përjashtojnë që bilanci të rëndohet më tej.

Përplasja ndodhi rreth orës 09:00 të mëngjesit të së mërkurës, pranë Urda-s, në linjën Madrid–Sevilje, në provincën Toledo, rreth 130 kilometra në jug të Madridit. Një tren i kompanisë shtetërore Renfe goditi nga pas një tren të operatorit privat Iryo, i cili ishte ndalur në shina.

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Goditja bëri që disa vagonë të dilnin nga shinat dhe të përfundonin në një skarpatë. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë vagonë të shkatërruar dhe fragmente metalike të përhapura përreth.

Në dy trenat ndodheshin gjithsej 544 pasagjerë: 397 në trenin e Renfe dhe 147 në atë të Iryo, përfshirë edhe një foshnjë.

Shkaku i aksidentit ende nuk është përcaktuar. Hetuesit po shqyrtojnë sistemet e sigurisë dhe rrethanat që çuan trenin e Renfe të përplasej me trenin e ndaluar të Iryo.

Kjo është tragjedia e dytë e madhe hekurudhore në Spanjë gjatë vitit 2026. Në janar, një aksident pranë Adamuzit, në provincën Córdoba, shkaktoi vdekjen e 46 personave dhe ngriti shqetësime për sigurinë e rrjetit hekurudhor.

Spanja zotëron rrjetin e dytë më të madh në botë të trenave me shpejtësi të lartë, pas Kinës, me rreth 3,900 kilometra linja. Bilanci i viktimave mbetet paraprak, ndërsa ekipet po kërkojnë në rrënojat e vagonëve dhe po punojnë për identifikimin e të vdekurve.


Shtuar 28.10.2026 17:12

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