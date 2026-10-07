Rreziku në Ngushticën e Hormuzit rrit pagat: kapitenët ofrohen deri në 100 mijë dollarë dhe 50 mijë për çdo kalim

Kapitenët dhe ekuipazhet e anijeve cisternë që përshkojnë Ngushticën e Hormuzit po marrin oferta të jashtëzakonshme financiare, për shkak të rrezikut të lartë me të cilin përballen gjatë udhëtimit.
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Kapitenëve të cisternave të naftës që kalojnë nëpër këtë zonë të tensionuar të Lindjes së Mesme u ofrohen deri në 100,000 dollarë në muaj, si dhe një shpërblim prej 50,000 dollarësh për çdo kalim. Pronarët e anijeve po përpiqen kështu të garantojnë vijimin e transportit përmes një prej korridoreve më të rrezikshme energjetike në botë.
Sipas një raporti të Financial Times, këto paketa të larta pagash po u propozohen detarëve në një kohë kur Irani ka shtuar sulmet ndaj anijeve, ndërsa prodhuesit e naftës në vendet e Gjirit synojnë të mbajnë të pandërprerë eksportin e naftës së papërpunuar përmes ngushticës.
Rritja e pagave është vetëm një pjesë e shtrenjtimit të përgjithshëm të transportit detar në këtë rrugë. Kostoja ditore për ngarkesat që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit ka arritur këtë javë në rreth 1.3 milion dollarë, nga vetëm 20,000 deri në 50,000 dollarë në ditë që ishte vitin e kaluar.
Në kushte të zakonshme, kapitenët e anijeve cisternë paguhen rreth 15,000 dollarë në muaj, ndërsa marinarët e thjeshtë marrin afërsisht 1,500 dollarë. Për operacionet në pjesën jugore të Detit të Kuq dhe në Gjirin e Omanit, anëtarët e ekuipazhit përfitojnë dyfishin e kësaj page. Ndërkohë, gjatë kalimit aktual në Ngushticën e Hormuzit, marinarët e zakonshëm mund të marrin katër deri në gjashtë herë më shumë se paga e tyre e rregullt.
Pjesa më e madhe e udhëtimeve nëpër ngushticë zhvillohet si transport mallrash, ku anije cisternë të posaçme kryejnë kalime të përsëritura. Kjo u mundëson ekuipazheve të sigurojnë të ardhura mujore që mund të tejkalojnë edhe pagën e një kapiteni, por njëkohësisht i ekspozon vazhdimisht ndaj sulmeve të mundshme me raketa dhe dronë.