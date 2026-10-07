Finlanda pezullon punimet në qendrat e Google pas shqetësimeve për shpyllëzimin

Finlanda pezullon punimet në qendrat e Google pas shqetësimeve për shpyllëzimin

Dy qendra të të dhënave të Google, që po ndërtohen në Finlandë, janë përfshirë në një urdhër pezullimi nga autoritetet, për shkak të shqetësimeve mbi prerjen e qindra hektarëve pyje dhe pasojat e mundshme mjedisore.

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Projektet janë pjesë e planit të investimit prej 13 miliardë eurosh që Google ka njoftuar në Finlandë. Kompania e ka cilësuar këtë si investimin më të madh të saj në Evropë. Në kuadër të tij parashikohet ndërtimi i tre qendrave të reja të të dhënave, si edhe investimi në një qendër të katërt që është tashmë aktive.

Vendimi për ndalimin e punimeve u mor nga Autoriteti Finlandez për Mbrojtjen e Mjedisit (LVV), pasi u konstatua se në njërin prej kantierëve procesi kishte nisur pa përfunduar më parë vlerësimi i detyrueshëm i ndikimit në mjedis.

LVV ka bërë të ditur se punimet që mund të “ndryshojnë ndjeshëm mjedisin” duhet të ndërpriten deri më 23 tetor. Deri tani, në zonat e prekura janë prerë pemë, është larguar shtresa e sipërme e tokës, janë hapur rrugë hyrëse dhe hapësira magazinimi, ndërsa janë kryer edhe ndërhyrje në kanale.

Google ka pranuar se në këtë çështje nuk ka respektuar standardet e veta dhe ka deklaruar se do të zbatojë udhëzimet e autoriteteve finlandeze.

Kompania është shprehur se ka vepruar “me mirëbesim”, duke u mbështetur në kuadrin e legjislacionit pyjor. Ajo ka shtuar se synon të mbjellë pemë edhe në një prej zonave të zgjedhura për ndërtim.

Plani i investimit përfshin edhe një marrëveshje 22-vjeçare me kompaninë finlandeze Fortum për furnizimin me energji elektrike. Kontrata mbulon deri në gjysmën e kapacitetit prodhues të centralit bërthamor Loviisa.

Google parashikon që ndërtimi i qendrave të të dhënave gjatë viteve 2027 dhe 2028 të mbështesë mbi 37 mijë vende pune dhe të sjellë një kontribut prej 3.6 miliardë eurosh në ekonominë e Finlandës.

Klima e ftohtë dhe energjia elektrike me karbon të ulët e kanë bërë Finlandën një pikë të preferuar për investimet në qendrat e të dhënave. Temperaturat e ulëta ndihmojnë në uljen e sasisë së energjisë që nevojitet për ftohjen e këtyre objekteve.


Shtuar 7.10.2026 11:27

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