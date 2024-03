Rishi Sunak: Nuk do të ketë zgjedhje në maj në Britani!

Kryeministri britanik Rishi Sunak tha të enjten se ai nuk do të mbajë zgjedhje të përgjithshme në fillim të majit.

Komentet ka të ngjarë t’i japin fund spekulimeve se kryeministri do të thërrasë zgjedhje të përgjithshme të parakohshme.

Partitë politike të opozitës janë përpjekur ta detyrojnë Sunak të mbajë një të tillë, duke thënë se ‘ai po vraponte i frikësuar nga votuesit’.

I pyetur nëse ai do të përjashtonte mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme më 2 maj, në të njëjtën ditë me zgjedhjet lokale, Sunak tha se “nuk do të ketë zgjedhje atë ditë”.

Sunak nuk ka gjasa të mbajë zgjedhje në ndonjë ditë tjetër të majit për shkak të vështirësive logjistike të organizimit të dy grupeve të zgjedhjeve brenda disa javësh nga njëra-tjetra./albeu..com