Rezoluta për armëpushim në Gaza bllokuar në OKB, SHBA-ja kërcënon votën kundër

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Linda Thomas-Greenfield, ka paralajmëruar se nëse rezoluta e propozuar nga Algjeria që bën thirrje për një armëpushim humanitar në Gazë do të shkonte për votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, ajo nuk do të miratohej nga Uashingtoni.

Në një deklaratë të shtunën, Thomas-Greenfield tha se Shtetet e Bashkuara kanë punuar drejt një marrëveshjeje midis Izraelit dhe Hamasit, e cila do të çonte në lirimin e pengjeve dhe një ndërprerje të luftimeve për të paktën gjashtë javë.

“Gjatë javës së fundit, Presidenti Biden ka pasur telefonata të shumta me kryeministrin Netanyahu, si dhe me liderët e Egjiptit dhe Katarit, për të shtyrë përpara këtë marrëveshje. Megjithëse mbeten boshllëqe, elementët kryesorë janë në tryezë”, tha ambasadorja.

“Ne besojmë se kjo marrëveshje përfaqëson mundësinë më të mirë për të ribashkuar të gjithë pengjet me familjet e tyre dhe për të mundësuar një pauzë të zgjatur në luftime, që do të lejonte më shumë ushqime, ujë, karburant, ilaçe dhe gjëra të tjera thelbësore për të hyrë në duart e civilëve palestinezë, të cilët dëshpërimisht ka nevojë për të”, tha ajo.

“Rezoluta e paraqitur në Këshillin e Sigurimit, në të kundërt, nuk do t’i arrinte këto rezultate, dhe në të vërtetë, mund të jetë në kundërshtim me to… Për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin veprimin për këtë draft-rezolutë. Nëse do të dalë për votim siç është hartuar, nuk do të miratohet”, tha më tej Thomas-Greenfield.

Të mërkurën e kaluar, vendet arabe në OKB riafirmuan mbështetjen e tyre për projekt-rezolutën algjeriane, e cila bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe ndihmë të papenguar humanitare në mes të pushtimit tokësor të afërt të Izraelit në Rafah.

Në një konferencë shtypi së bashku me anëtarët e tjerë, ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara, Riyad Mansour, i kërkoi OKB-së të vepronte dhe tha se grupi beson se ka mbështetje “masive” për rezolutën e propozuar.

Në deklaratën e saj të shtunën, Thomas-Greenfield i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që në vend të kësaj të sigurojë “çdo veprim që do të ndërmarrim në ditët në vijim rrit presionin ndaj Hamasit për të pranuar propozimin në tryezë” dhe se SHBA do të vazhdonte të angazhohej në diplomaci, duke shtuar se ShBA “do të jetë e sinqertë” me liderët izraelitë dhe rajonalë në lidhje me pritjet për mbrojtjen e më shumë se një milion civilëve të Rafahut.

“Është kritike që palët e tjera t’i japin këtij procesi shanset më të mira për të pasur sukses, në vend që të shtyjnë masa që e vënë atë – dhe mundësinë për një zgjidhje të qëndrueshme të armiqësive – në rrezik”, thuhet në deklaratë.