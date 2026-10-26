Putin mohon përfshirjen e Rusisë në protestat evropiane: Akuzat e liderëve të Kremlinit janë të ekzagjeruara

Putin mohon përfshirjen e Rusisë në protestat evropiane: Akuzat e liderëve të Kremlinit janë të ekzagjeruara

Vladimir Putin i ka cilësuar si “teprim të qartë” pretendimet se Moska po organizon protestat masive në qytetet kryesore të Evropës. Presidenti rus akuzoi udhëheqësit evropianë se po ia atribuojnë trazirat faktorëve të jashtëm, në vend që të përballen me arsyet e pakënaqësisë së brendshme.

Gjatë një interviste për kompaninë transmetuese VGTRK, të publikuar të dielën, Putin tha se fillimisht e kishte habitur fakti që kritikat evropiane për demonstratat iu drejtuan Shteteve të Bashkuara dhe më pas Rusisë.

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“Menjëherë nisën pretendimet se zhvillimet në Evropë ishin pasojë e veprimtarisë së administratës aktuale amerikane dhe e mbështetjes që ajo u jep partive dhe lëvizjeve të krahut të djathtë”, deklaroi ai.

Sipas Putinit, ky qëndrim ishte “i çuditshëm dhe krejtësisht i papritur”. Ai tha se nuk kishte menduar se udhëheqësit evropianë do të kritikonin Shtetet e Bashkuara, vendin që e konsideroi aleatin dhe mbrojtësin e tyre kryesor ushtarak.

Më pas, vijoi ai, liderët evropianë u kthyen te ato që presidenti rus i quajti “akuzat e tyre tradicionale” ndaj Moskës.

Putin hodhi poshtë si të fryra akuzat për përfshirjen ruse në protestat e mëdha dhe tha se qeveritë evropiane po përpiqeshin të shmangnin përgjegjësinë për situatën e krijuar.

“Kur e pashë këtë, reagimi im i parë ishte habia, sepse të thuash se ne po nxisim protesta masive në qytetet e mëdha evropiane është një ekzagjerim i qartë”, tha ai. Sipas tij, edhe qytetarët e zakonshëm evropianë duhet ta kuptojnë natyrën e këtij pretendimi.

Presidenti rus deklaroi se këto akuza tregonin dobësinë e disa udhëheqësve evropianë. Ai argumentoi se ata po fajësonin Uashingtonin dhe Moskën, në vend që të shqyrtonin shkaqet themelore të pakënaqësisë së publikut.

Kremlini i ka mohuar në mënyrë të përsëritur akuzat për ndërhyrje të Rusisë në zhvillimet politike të Evropës. Edhe zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i cilësoi këto akuza si “absurde” më 19 tetor, sipas raportimeve.

Protestat në Francë shtojnë debatin për ndikimin e huaj

Deklaratat e Putinit vijnë pas disa javësh protestash studentore në të gjithë Francën, ndërsa diskutimi rreth demonstratave është shoqëruar gjithnjë e më shumë me pretendime për ndërhyrje të huaja.

Ministri i Jashtëm francez Jean-Noël Barrot, në një konferencë të zhvilluar nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim më 21 tetor, akuzoi protestuesit se po mbështeten te ato që ai i përshkroi si “narrativa armiqësore”, të lidhura me Rusinë, Kinën, Iranin dhe lëvizjen MAGA.


Shtuar 26.10.2026 22:36

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