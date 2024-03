Pse ISIS sulmoi Moskën? Çfarë tregojnë të shtënat e koncertit për pushtetin e Putinit

Sulmi tronditës terrorist në ambientet e muzikës Crocus City Hall jashtë Moskës, i cili ka shkaktuar humbjen e jetës për mbi 130 persona, është një ngjarje shumë e rëndë për Rusinë dhe për kremlinin. Një sulm xhihadist me origjinë nga Azia Qendrore në kohën kur Rusia është fokusuar në Ukrainë.

Meqë Vladimir Putin ka vënë në rrezik legjitimitetin e tij në rolin e tij si mbrojtës i ashpër i Atdheut, ai duhet të përgjigjet, por nuk ka mundësi të lehta për të.

Çfarë ndodhi në Moskë?

Ndërsa pothuajse 7,000 njerëz u mblodhën të premten mbrëma në Crocus City Hall, një vend masiv në Krasnogorsk, një qytet me rripa udhëtarësh në veriperëndim të Moskës, për një koncert të grupit rock Picnic, një grup burrash të kamufluar shpërtheu në holl, duke qëlluar pa dallim. me pushkë sulmi.

Ata dolën nëpër sallë, duke qëlluar mbi civilët që po iknin, përpara se të përdornin eksplozivë ose materiale të ndezshme për t’i vënë flakën ndërtesës dhe për të shpëtuar në një makinë që priste. Brenda 20 minutash ata ishin larguar, ndërsa forcat e sigurisë dhe shërbimet e urgjencës shkuan në vendngjarje.

Të paktën 133 persona kanë vdekur dhe shumë prej të plagosurve mbeten në gjendje kritike. Sulmi duket se ishte planifikuar me kujdes, me armë dhe eksplozivë të fshehur brenda vendit të ngjarjes, në mënyrë që vrasësit të mund të kalonin përmes detektorëve metalikë në hyrje.

Njëmbëdhjetë persona janë arrestuar deri më tani: katër persona të dyshuar të armatosur dhe shtatë të tjerë që besohet të jenë bashkëpunëtorët e tyre. Katër personat e arrestuar thuhet se nuk janë shtetas rusë. Disa nga njëmbëdhjetë, nëse jo të gjithë, janë Taxhikë. Bashkëpunëtorët mund të kenë punuar në pastrimin ose mirëmbajtjen në Crocus City, duke i lejuar ata të ruajnë armët paraprakisht.

Kush janë Isis-K dhe pse do të sulmonin Rusinë?

Forcat ruse të sigurisë duket se po pranojnë marrjen e përgjegjësisë nga Shteti Islamik Khorasan (Isis-K), një degë rajonale e lëvizjes më të gjerë të Shtetit Islamik (Isis). Lëvizjet terroriste xhihadiste kanë paraqitur prej kohësh një kërcënim serioz për Rusinë dhe Isis-K ka marrë kontrollin nga rebelët çeçenë si autorët e sulmeve më serioze atje, duke përfshirë bombardimin e metrosë së Shën Petersburgut në 2017, i cili la 15 të vdekur.

I bazuar kryesisht në Afganistan dhe Azinë Qendrore, Isis-K është fokusuar gjithnjë e më shumë në Rusi, të cilën e sheh si të barabartë me SHBA-në në “urrejtjen” e saj për Islamin. Ai citon ndërhyrjen e Rusisë në 2015 në Siri në mbështetje të regjimit të Asadit kundër, ndër të tjera, luftëtarëve të ISIS-it, si dhe mbështetjen e saj për qeveritë e Azisë Qendrore që kundërshtojnë ISIS-in.

Megjithëse këto incidente rrallë marrin shumë mbulim në Perëndim, Isis-K ka qenë pas një sërë komplotesh në shkallë më të vogël, duke përfshirë një përpjekje në fillim të këtij muaji për të sulmuar një sinagogë në rajonin Kaluga në jugperëndim të Moskës. Kjo u pengua nga Shërbimi Federal i Sigurisë.

Pse është problem Azia Qendrore?

Më shumë se 10 për qind e popullsisë ruse është myslimane dhe lëvizjet xhihadiste kanë arritur të dominojnë kryengritjet lokale, veçanërisht në Kaukazin e Veriut, ku republikat e paqëndrueshme duke përfshirë Çeçeninë, Ingushetinë dhe Dagestanin janë të shtrydhura midis deteve Azov dhe Kaspik.

Al-Kaeda ishte e para që pohoi praninë e saj, e ndjekur nga Shteti Islamik. Megjithatë, rusët kanë përvojë të konsiderueshme në trajtimin e kërcënimit nga Kaukazi i Veriut, nga rrjetet e informatorëve lokalë deri te analistët me përvojë. Ata kanë shumë më pak kapacitet për të adresuar kërcënimet nga Azia Qendrore.

Miliona njerëz punojnë në Rusi si banorë të përhershëm ose si punëtorë të përkohshëm dhe ndërsa shumica i shmangen ekstremizmit, disa janë radikalizuar, për shembull uzbeku etnik i lindur në Kirgistan, i cili kreu bombardimin në Shën Petersburg në 2017.

Shumë prej tyre jetojnë në kampe dhe komunitete të mbyllura, ku shumica e njerëzve mund të vijnë nga i njëjti fshat ose lagje në shtëpi, duke e bërë të vështirë për FSB-në vendosjen ose rekrutimin e informatorëve. Si rezultat, rusëve u është dashur shpesh të mbështeten në inteligjencën e homologëve të tyre të Azisë Qendrore, e cila shpesh është e pasaktë ose e politizuar.

Një ish oficer i FSB-së më tha një herë se disa dosje të ofruara nga MXX, policia e sigurisë e Uzbekistanit, ishin aq të ngatërruara sa një profesor universiteti vizitues 53-vjeçar pothuajse u arrestua me besimin se ai ishte një militant 20-vjeçar i ISIS-it që po kthehej. nga luftimet në Afganistan.

Çfarë do të thotë për Putinin sulmi terrorist në Moskë?

Ky është një lajm i keq për Putinin. Rusia nuk është e huaj për terrorizmin, i cili ka marrë më shumë se 1300 viktima në 24 vitet e pushtetit të Putinit.

Presidenti ka kërkuar të legjitimojë veten në të kaluarën duke u ofruar rusëve një standard të përmirësuar jetese në këmbim të qetësisë politike dhe duke demonstruar se ai ishte mbrojtësi i tyre i ashpër.

Me vendin që po rrëshqet në stanjacion nën presionin e luftës së tij të përgjakshme në Ukrainë, atij i është dashur të vendosë gjithçka mbi këtë të fundit.

Megjithatë, ndërkohë që dronët ukrainas godasin tani rafineritë ruse të naftës, ai gjithashtu duhet të përballet me sulmin më të keq terrorist të vendit në vite.

Ai ka të ngjarë të ndjejë një impuls për të bërë një gjest dramatik në përgjigje – por kundër kujt? Ka pasur komente të hershme nga disa burime të Moskës që lë të kuptohet për një lidhje të drejtpërdrejtë me Ukrainën.

Dmitry Medvedev, një ish-president i cili është bërë një nga komentatorët më toksikë dhe më të sinqertë rusë, paralajmëroi se “nëse vërtetohet se këta janë terroristë të lidhur me regjimin e Kievit”, atëherë ata duhet “të shfarosen në mënyrë të pamëshirshme”. Në anën tjetër, një zëdhënës i inteligjencës ushtarake ukrainase e quajti sulmin një “provokim të qëllimshëm nga shërbimet speciale të Putinit”.

Edhe pse FSB po pretendon se terroristët po planifikonin të iknin nga vendi mbi kufirin ukrainas, theksi aktual në llogaritë zyrtare ruse është shumë në dimensionin Isis-K. Për momentin, të paktën, ka pak kuptim që kjo mund të përdoret si një pretekst i drejtpërdrejtë për një mobilizim të ri të trupave në Ukrainë.

Çfarë mund të bëjë Putini më pas?

Përgjigja e parë e mundshme do të jetë një goditje ndaj militantëve të dyshuar të Azisë Qendrore dhe simpatizantëve të tyre. Nëse përvoja e kaluar është diçka për të kaluar, kjo do të jetë e rëndë dhe pa dallim.

Sidoqoftë, ky opsion është i mbushur me rrezik. Rusia po përballet me një krizë pune për shkak të nevojave të ekonomisë së luftës. Papunësia është në një nivel të ulët rekord dhe pagat po detyrohen të rriten nga konkurrenca për punëtorët. Vendi ka nevojë për ata aziatikë qendrorë që bëjnë shumë nga punët që rusët nuk duan për pagat që rusët nuk do t’i pranojnë dhe represioni banditë mund të bindë shumë të largohen.

Mund të zemërojë gjithashtu qeveritë e Azisë Qendrore, të cilat po ndihen më pak të frikësuara nga Moska këto ditë dhe toleranca e të cilave është jetike për importin e “tregut gri” të mallrave jetike, nga pjesët e këmbimit te mikroçipet.

Sulmi gjithashtu detyron Putinin të hedhë një vështrim të ashpër në forcat e tij të sigurisë. Herë pas here, ata e kanë dështuar atë dhe popullin rus, megjithatë Putini nuk ka qenë i gatshëm t’i kërkojë llogari. Ato janë vendimtare për bazën e tij të pushtetit dhe figura të tilla si Alexander Bortnikov, drejtori i sëmurë dhe i moshuar i FSB-së, janë besnikë ndaj tij në një mënyrë që pasardhësit e tyre mund të mos jenë besnikë.

Asnjë aparat sigurie nuk mund të parandalojë të gjithë terrorizmin, por FSB-ja dhe agjencitë e tjera të sigurisë padyshim janë shpërqendruar nga fokusi i tyre në Ukrainë dhe mund të kenë dështuar të përfitojnë plotësisht nga inteligjenca vepruese.

A paralajmëruan SHBA për një sulm terrorist?

Ka shumë konfuzion dhe spekulime rreth asaj që SHBA dinte dhe i tha Kremlinit.

Është bërë shumë nga të dyja anët e një paralajmërimi për terrorizëm të lëshuar për qytetarët amerikanë nga ambasada e tyre në Moskë, por kjo ndodhi më 7 mars – ditën kur u parandalua sulmi në Kaluga – dhe u tha njerëzve vetëm të shmangnin tubimet e mëdha për 48 orët e ardhshme. . Në atë kohë, një Putin dukshëm i irrituar e quajti këtë një “provokim”, që do të thotë “të frikësosh dhe destabilizosh shoqërinë tonë” në prag të zgjedhjeve.

Megjithatë, burimet amerikane kanë pohuar se “që nga nëntori ka pasur inteligjencë ‘mjaft specifike’ që Isis-K donte të kryente sulme në Rusi”, të cilat i ishin përcjellë Moskës.

Kremlini ka thënë se paralajmërimet ishin mjaft të përgjithshme, por ka një shënim mbrojtës për disa nga deklaratat e FSB-së që mund të sugjerojë se një hetim i brendshëm tashmë është duke u zhvilluar.

Kërcënimi i fundit

Kërcënimi nga Kaukazi i Veriut mbetet në një nivel të zier, me sulme periodike kryengritëse.

Në vitin 2022, një zyrtar rus i sigurisë pranoi se ekzistonte një frikë e besueshme se Isis-K mund të fillonte të punonte me mbetjet e degës së ISIS-it atje. Me 97 për qind të trupave operative tokësore të Rusisë të angazhuara në luftën e Ukrainës, çfarë ndodh nëse ajo shpërthen sërish në rebelim të hapur? Putini mund të përballet me vendimin e ashpër të zvogëlimit të pushtimit të tij ose të rrezikojë të humbasë Kaukazin e Veriut.

Si zakonisht, kur u përball me dilema veçanërisht të vështira, Putini fillimisht u largua nga shikimi.

Kanaleve televizive ruse thuhet se u tha tre herë që të përgatiteshin që ai t’i drejtohej kombit, vetëm që ai të ndryshonte mendje deri në mesditë kur më në fund bëri një paraqitje të shkurtër.

Ai përsëri ngriti pretendimin e pabazuar se terroristët kishin planifikuar të iknin nga vendi përmes kufirit me Ukrainën, por nuk kishte asnjë nga fjalët macho dhe gangsteret e adresave të kaluara. Në vend të kësaj, siç u ankua një rus që shikonte në mediat sociale, “sapo morëm një plak që nuk dinte çfarë të thoshte”. The Times