Pse gratë mbretërore do të mbajnë perla në funeralin e Mbretëreshës

Funerali i mbretëreshës Elizabeth do të bëhet të hënën, më 19 shtator dhe shumë sy do të jenë te zgjedhjet e veshjeve të zonjave të familjes mbretërore dhe kuptimi i paraqitjeve të tyre. Princesha e Uellsit, Dukesha e Sussex-it, Princesha Anne dhe Zara Tindall janë vetëm disa nga zonjat që do të marrin pjesë.

Ata gjithashtu do të mbajnë perla në këtë rast. Perlat shpesh quhen “bizhuteri zie”, një traditë që daton që nga koha e Mbretëreshës Victoria. Pas vdekjes së bashkëshortit të saj Princit Albert, mbretëresha veshi të zeza për 40 vjet me bizhuteri të zeza ose pa ngjyrë si perlat.

Mendohet se ato përfaqësonin lotët, dhe i mbajti ato për pjesën tjetër të jetës së saj. Princesha Diana u pa gjithashtu me perla në funeralin e Gianni Versace. Vëmendje e madhe iu kushtua gjerdanit me perla të Princeshës Kate në funeralin e Dukës së Edinburgut në prill 2021.

Ajo gjithashtu kishte veshur një choker ikonë japoneze me perla në funeral, së bashku me një palë vathë diamanti dhe perla, të gjitha nga koleksioni i Mbretëreshës. Gjerdani kishte një kapëse prej diamanti dhe ishte porositur nga Elizabeth, ndërsa ishte bërë me perla që ia kishte dhënë qeveria japoneze.

Ndërsa gjerdani i përkiste Madhërisë së Saj, vjehrra e Kate, Diana, e mbajti gjerdanin në një banket shtetëror në Holandë në vitin 1982. Kate e kishte huazuar më parë bizhunë për të festuar 70-vjetorin e martesës së Mbretëreshës me Princin Philip, duke e bërë zgjedhjen madje më të përshtatshme.