Presidenti i Lituanisë: Asnjë vend në Evropë nuk mund të ndihet i sigurtë kur bëhet fjala për Putinin

Presidenti i Lituanisë Gitanas Nauseda paralajmëroi se asnjë vend në Evropë “nuk mund të ndihet i sigurt” kur bëhet fjalë për presidentin Putin, pasi pushtimi rus në Ukrainë hyri në ditën e tij të gjashtë.

“Asnjë vend në Bashkimin Evropian [BE], në Evropë nuk mund të ndihet i sigurt tani. Po, Ukraina është objektivi numër një, por nëse ne nuk mund ta mbështesim Ukrainën, nëse Ukraina do të bjerë – sigurohuni që ne do të jemi të radhës, se Rusia do të qëndrojë në dyert tona, “tha Nauseda për CNN kur u pyet nëse Putini mund ta kthejë vëmendjen e tij në shtetet baltike të Lituanisë, Estonisë dhe Letonisë në një moment.

Të hënën, Lituania së bashku me Estoninë, Bullgarinë, Republikën Çeke, Letoninë, Poloninë, Sllovakinë dhe Slloveninë publikuan një letër të hapur duke i kërkuar BE-së që t’i japë menjëherë Ukrainës statusin e vendit kandidat dhe të fillojë negociatat për pranimin e saj zyrtar në bllok.

Kur u pyet për mbështetjen e tij për ofertën e anëtarësimit të Ukrainës në BE, Nauseda tha për CNN Europe se kishte një “detyrë morale” për të përfshirë vendin në bllok.

Për t’u bërë anëtare e bllokut është një procedurë komplekse dhe Ukraina nuk është aktualisht një kandidat zyrtar për anëtarësim në BE.