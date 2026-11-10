Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Një avion i vogël u përplas me një automjet në një rrugë pranë aeroportit në Melbourne të Australisë, në një aksident të ndodhur të martën.
Ngjarja u regjistrua rreth orës 14:30 sipas kohës lokale, në MacIntyre Lane, pranë Aeroportit Lilydale, në zonën Yering. Avioni, një Piper PA-28 me një motor, po kryente një fluturim trajnimi me një pilot student dhe instruktorin në bord, kur gjatë afrimit me pistën goditi një makinë që po kalonte pranë saj.
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Në automjet ndodheshin një grua rreth të 60-ave dhe një burrë rreth të 70-ave. Të dy pësuan dëmtime në kokë dhe u dërguan me urgjencë në Spitalin Maroondah, ndërsa të dhënat paraprake nga autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se gjendja e tyre është e qëndrueshme.
Ndryshe nga dy personat në makinë, piloti student dhe instruktori i avionit nuk pësuan lëndime. Megjithatë, mjeti fluturues u dëmtua rëndë nga përplasja.
Fotot e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë një SUV të bardhë me xhamin e thyer dhe me dëmtime të mëdha në pjesën e sipërme të karrocerisë. Avioni, ndërkohë, përfundoi në një hapësirë pranë rrugës dhe humbi njërin prej krahëve.
Sipas një dëshmitari, avioni goditi çatinë e automjetit në momentin që po përgatitej të ulej, duke shkaktuar një përplasje të fuqishme.
Pas aksidentit, në vendngjarje shkuan policia, zjarrfikësit dhe ekipet e urgjencës. Për të mundësuar punën e autoriteteve, qarkullimi në atë pjesë të rrugës u pezullua përkohësisht.
Byroja Australiane e Sigurisë së Transportit (ATSB) ka hapur një hetim për përcaktimin e shkaqeve dhe rrethanave të incidentit. Në kuadër të hetimeve do të shqyrtohen mbetjet e avionit dhe pamjet filmike të siguruara, për të sqaruar mënyrën se si avioni u përplas me automjetin në rrugë.