Një problem i gjerë në sistemet e Apple ndërpreu sot qasjen e mijëra përdoruesve në iCloud, Apple Pay dhe shërbime të tjera.
Kompania bëri të ditur se ndërprerja nuk erdhi si pasojë e një sulmi kibernetik, por u shkaktua nga një defekt i lidhur me një përditësim të brendshëm.
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Një zëdhënës i Apple deklaroi për Reuters: “Po punojmë për të rikthyer sistemet e mbetura online sa më shpejt të jetë e mundur”.
Të dhënat e Downdetector, platformës që regjistron raportimet e përdoruesve për probleme teknike, treguan rreth 2,300 raportime për vështirësi me Apple Pay në SHBA. Në kulmin e ndërprerjes, për iCloud u regjistruan rreth 1,800 raportime.
Apple njoftoi gjithashtu se një pjesë e madhe e sistemeve është rikthyer dhe po punon normalisht.