Për herë të parë që nga pushtimi rus, Zelensky viziton sot Britaninë e Madhe

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të bëjë vizitën e tij të parë në Mbretërinë e Bashkuar të mërkurën që nga pushtimi rus në vendin e tij, tha Doëning Street.

Vizita e Zelenskyt në Londër është e dyta jashtë vendit të tij që kur Rusia pushtoi Ukrainën pothuajse një vit më parë, pas vizitës së tij në Uashington DC në dhjetor.

Ai do të shikojë trupat e vendit të tij duke u trajnuar nga forcat e armatosura britanike, me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak, i cili njoftoi se vendi i tij do të zgjerojë trajnimin për pilotët luftarakë dhe marinsat duke premtuar gjithashtu një investim afatgjatë në ushtrinë e Ukrainës.

Sunak tha: “Vizita e Presidentit Zelensky në Britani është një dëshmi e guximit, vendosmërisë dhe luftës së vendit të tij dhe një dëshmi e miqësisë së pathyeshme midis dy vendeve tona.”

“Që nga viti 2014, Britania e Madhe ka ofruar trajnime jetike për forcat ukrainase, duke i lejuar ata të mbrojnë vendin e tyre, të mbrojnë sovranitetin e tyre dhe të luftojnë për territorin e tyre.

“Jam krenar që sot do ta zgjerojmë atë trajnim nga ushtarët tek marinsat dhe pilotët e avionëve luftarakë, duke siguruar që Ukraina të ketë një ushtri të aftë për të mbrojtur interesat e saj edhe në të ardhmen”./Albeu.com/