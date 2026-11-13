Pas takimit me Putinin, Kushner e Witkoff takohen me Zelenskyn në Dublin

Pas takimit me Putinin, Kushner e Witkoff takohen me Zelenskyn në Dublin

Të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pasi u takuan me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin, u nisën menjëherë për në Dublin për t’u takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Zelensky ndodhej në kryeqytetin irlandez për të marrë pjesë në Samitin Evropian.

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Diskutimet kanë në fokus mundësinë e paqes në Ukrainë. Ato vijnë pas bisedimeve të së martës dhe të mërkurës në Abu Dhabi, të cilat ishin kontaktet e para të drejtpërdrejta mes Kievit dhe Moskës që nga muaji shkurt.

Më herët, Steve Witkoff i përshkroi si “të dobishme” diskutimet e zhvilluara me udhëheqësin rus. Të dyja palët ranë dakord edhe për takime të mëtejshme.


Shtuar 13.11.2026 08:08

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