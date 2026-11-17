Fushata qeveritare britanike “Be Ready”, e nisur më 22 tetor, u kërkon familjeve të kenë përgatitje për deri në 3 ditë në rast se ndërpriten shërbimet thelbësore. Nisma është shoqëruar me një valë blerjesh dhe rrëmujë në dyqane në Britani.
Në një video virale të regjistruar në Costco të Readingut, klientët vrapojnë të marrin pako me ujë sapo një punonjës sjell paletën në dyqan. Pamjet tregojnë se punonjësi ende po hiqte rrotat e paletës, ndërsa blerësit kishin nisur të merrnin pakot me 40 shishe Kirkland, nga 500 ml secila, që kushtonin 4.18 paund. Videon e publikuar në TikTok e ka raportuar Daily Mail.
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Në pamje dëgjohet një grua të thotë “Oh my”, ndërsa një tjetër i kërkon një burri të ketë kujdes që të mos i bjerë pakoja në tokë. Klientët vendosnin nga tri pako në dysheme dhe ktheheshin sërish për të marrë të tjera.
Radhë të ngjashme blerësish u panë edhe në korrik, gjatë valës së të nxehtit. Atëherë Costco kishte vendosur kufi prej maksimumi 5 pakosh për person, por disa klientë megjithatë mbushnin karrocat me sasi shumë më të mëdha. Ndërkohë, ministrat kanë paralajmëruar për sulme kibernetike gjithnjë e më të sofistikuara, të cilat mund të godasin zinxhirët e furnizimit.
Të dhënat tregojnë se numri i blerësve që marrin mish të konservuar çdo ditë është shtuar me 43%, ose rreth 400,000 persona më shumë në ditë. Blerjet e ujit në shishe janë rritur me 67%, të dezinfektuesit të duarve me 83%, të baterive me 63%, të orizit të thatë me 53%, të peshkut të konservuar me 46% dhe të konservave në përgjithësi me 37%.
Komiteti i Lordëve për Rezistencën Kombëtare ka paralajmëruar se Britania është “seriozisht e papërgatitur” për emergjenca, përfshirë sulmet kibernetike dhe motin ekstrem. Sipas komitetit, rezervat e kufizuara të ushqimeve dhe ilaçeve e bëjnë vendin të cenueshëm nëse ndërpriten zinxhirët globalë të furnizimit.
Shifrat e Link tregojnë se qytetarët po tërheqin gjithashtu më shumë para në cash nga bankomatet. Më 6 nëntor, tërheqja mesatare ishte gati 105 paund, një nivel i lartë për një ditë që nuk përkonte me fundin e muajit. Vetëm gjatë javës së kaluar, nga ATM-të u tërhoqën 1.46 miliardë paund.