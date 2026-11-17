Prokurorët italianë dyshojnë se ish-drejtuesi i Policisë së Shtetit ka ndikuar te Salvatore Contorno, informator i mafies, që ky të mos jepte dëshmi. Ai dyshohet gjithashtu se ka mbajtur të fshehura dokumente me rëndësi për zbardhjen e një prej atentateve më të rënda në historinë e Italisë.
Gianni De Gennaro, figurë e njohur e institucioneve italiane të sigurisë dhe ish-bashkëpunëtor i afërt i gjyqtarit Giovanni Falcone, është nën hetim nga Prokuroria e Caltanissettas. Hetimi përqendrohet te dyshimet për pengim të drejtësisë dhe devijim të hetimeve lidhur me masakrën e Via D’Amelio-s. Në atë atentat, më 19 korrik 1992, u vranë Paolo Borsellino dhe pesë pjesëtarë të eskortës së tij.
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Prokuroria kërkoi që De Gennaro dhe disa persona të tjerë të arrestoheshin, por gjyqtari i hetimeve paraprake nuk e pranoi kërkesën. Prokurorët e kanë ankimuar vendimin dhe Gjykata e Rishikimit pritet ta shqyrtojë çështjen më 1 dhjetor.
Një nga drejtimet e hetimit lidhet me dyshimin për një marrëveshje heshtjeje me Salvatore Contornon. Ky ishte anëtar i Cosa Nostras, përpara se të bëhej bashkëpunëtor i drejtësisë. Sipas prokurorëve, De Gennaro dhe persona që bashkëpunonin me të dyshohet se e kanë vënë nën presion Contornon, për ta penguar të fliste për ngjarje të vitit 1989 dhe rrethanat përpara masakrave mafioze të vitit 1992.
Hetuesit po shqyrtojnë edhe kontaktet e vitit 2025, të zhvilluara para se Contorno të thirrej nga prokurorët. Gjatë marrjes në pyetje më 15 maj të atij viti, ai vendosi të mos përgjigjej.
Prokuroria po heton gjithashtu dyshimet se dokumente me të dhëna të rëndësishme për çështjen janë fshehur ose shkatërruar. Bëhet fjalë për shënime, materiale gjyqësore dhe dokumente që lidhen me arrestimin e Contornos në vitin 1989, si edhe me të ashtuquajturin “Korbi i Palermos”.
Vëmendje të veçantë ka tërhequr “Axhenda e kuqe” e Paolo Borsellinos. Dokumenti u zhduk menjëherë pas atentatit të 19 korrikut 1992 dhe nuk u gjet më. Në të, gjyqtari kishte hedhur shënime e mendime që mund të ndihmonin në hetimet për mafien dhe lidhjet e saj.
Rishikimi i hetimeve përfshin edhe rolin e Arnaldo La Barberas, ish-drejtues i Skuadrës Lëvizëse të Palermos, dhe raportet e tij me De Gennaron. Prokurorët po shqyrtojnë gjithashtu hetimet fillestare për masakrën, të cilat u dëmtuan nga dëshmitë e rreme të Vincenzo Scarantinos dhe devijimi i çështjes.
Gianni De Gennaro, i njohur si “Peshkaqeni”, ka kaluar rreth 50 vjet në pozita të larta të shtetit italian. Ai punoi ngushtë me Giovanni Falconen në hetimet që çuan te “Maxi-Procesi” kundër mafies dhe drejtoi Policinë e Shtetit gjatë periudhës 2000–2007.
Më vonë, De Gennaro udhëhoqi shërbimet italiane të inteligjencës, DIS. Nga viti 2013 deri në vitin 2020, ai ishte president i Leonardos, gjigantit italian të industrisë së mbrojtjes.
Hetimi paraqet një kontrast të fortë: De Gennaro, i konsideruar për dekada ndër figurat kryesore të luftës kundër Cosa Nostra-s, tani po hetohet për dyshime që lidhen me një nga periudhat më të errëta të historisë së antimafies italiane, ku humbën jetën disa magjistratë dhe zyrtarë të lartë.