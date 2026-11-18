Prindërit e Inass Touloub, katërvjeçares që u gjet e vdekur pranë një autostrade më 1987, u dënuan me burgim për dhunën e rëndë të ushtruar ndaj saj. Rasti, që tronditi Francën, mori një zhvillim të ri pas afro katër dekadash.
Halima El Bakhti, nëna e vajzës, 72 vjeçe, u shpall fajtore për torturë dhe akte barbarie që shkaktuan vdekjen e të miturës, pa qëllim për ta vrarë, dhe u dënua me 20 vite burg. Ahmed Touloub, babai 74-vjeçar, mori 15 vite burg si bashkëpunëtor në krim.
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Inass u gjet më 11 gusht 1987 në departamentin Loir-et-Cher. Në trupin e saj u konstatuan shenja të shumta dhune, mes tyre kafshime njerëzore, kocka të thyera dhe djegie të shkaktuara me hekur.
Për rreth 30 vjet, vajza mbeti pa identitet dhe u varros në një varr pa emër, pranë vendit ku u zbulua trupi i saj. Ajo u përmend si “Vogëlushja Martire e A10”; fotografia e saj u vendos në vende publike dhe njoftimet për identifikimin u shpërndanë në më shumë se 30 shtete.
Identiteti i saj u përcaktua në vitin 2018, kur ADN-ja e vëllait, e marrë gjatë hetimit të një çështjeje tjetër, rezultoi e përputhshme me atë të Inassit. Ky rezultat bëri të mundur arrestimin e prindërve.
Në gjyq, prokurorja Anais Allio deklaroi se dhuna kishte prekur çdo pjesë të trupit të vogëlushes. Ajo kujtoi edhe reagimin e fortë ndaj pamjeve të autopsisë, të cilat i përshkroi si të papërballueshme.
Juria vlerësoi se nëna kishte pasur gjykim të dëmtuar në çastin kur vajza humbi jetën. Kjo rrethanë ndikoi në caktimin e një dënimi më të ulët se maksimumi i mundshëm.