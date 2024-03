PAMJET/ Po bënin lutjet për muajin e shenjtë të ramazanit, studentë e huaj në Indi sulmohen nga një turmë

Një turmë e dyshuar për të qenë anëtarë të ekstremistëve të djathtë hindu sulmoi një hotel universitar në shtetin perëndimor të Gujaratit, Indi, duke plagosur të paktën katër studentë të huaj. Ata u sulmuan gjatë faljes së lutjeve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë njoftoi se do të ndërmarrë masa të rrepta kundër autorëve të kësaj ngjarjeje, pasi policia lokale në shtetin e vendit të kryeministrit Narendra Modi tha se një hetim ishte duke u zhvilluar në lidhje me sulmin në Universitetin Gujarat.

Studentët thanë se një grup i vogël ishte mbledhur të shtunën mbrëma brenda ambienteve të hotelit të djemve për faljen e namazit të Ramazanit pasi nuk ka xhami në kampusin universitar me qendër në Ahmedabad. Menjëherë pas kësaj, një turmë e armatosur me shkopinj dhe thika hyri në bujtinë dhe i sulmoi ata.

“Ata na sulmuan edhe brenda dhomave. Ata thyen laptopë, telefona,” tha një student nga Afganistani.

Një student nga afrika tha se erdhëm në Indi për të studiuar dhe tani po sulmohemi vetëm sepse është koha për Ramazan dhe muslimanët po faleshin.

Faqja e lajmeve Indian Express raportoi se dy nga studentët u plagosën rëndë dhe po shërohen në një spital pasi studentë nga Afganistani, Uzbekistani, Sri Lanka, Bangladeshi dhe disa vende afrikane u sulmuan. Gjithashtu Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë tha në X se qeveria e shtetit po merr masa të rrepta kundër autorëve.

International students (Africa, Uzbekistan, Afganistan etc) studying in Gujarat University @gujuni1949 claim they were beaten up, Stones thrown at them and at their hostel (A-Block), Vehicles destroyed while they were offering Ramazan Taraweeh at a place inside the hostel A-Block… pic.twitter.com/ogJ3h7FUin

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 16, 2024