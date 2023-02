Paguhej nga “Sinaloa”, përfundon në burg ish-ministri

Ish-ministri i sigurisë së Meksikës që luftonte kundër krimit është dënuar nga një juri amerikane për trafik droge.

Genaro García Luna, dikur ministër i sigurisë i Meksikës, u shpall fajtor për marrjen e miliona dollarëve nga grupi më i madh i krimit në Meksikë, karteli i drogës Sinaloa.

García Luna, i cili u arrestua në shtetin e Teksasit në 2019, u deklaruar i pafajshëm në atë kohë.

54-vjeçari mund të dënohet me 10 vite burg.

Vendimi erdhi pas një gjyqi katër-javor dhe tre ditë diskutimi të jurisë në Gjykatën e Qarkut të SHBA në Brooklyn, Nju Jork.

Prokurorët thanë se ish-kreu i ekuivalentit meksikan të Byrosë Federale të Hetimeve të SHBA-së pranoi miliona dollarë të mbushura në çantë dhe të dorëzuara nga anëtarët e kartelit të drogës Sinaloa të Joaquín “El Chapo” Guzman.

Ai është zyrtari më i lartë meksikan që është gjykuar ndonjëherë në SHBA.

García Luna shërbeu si shef i sigurisë publike gjatë administrimit të Presidentit Felipe Calderon midis 2006 dhe 2012. Para kësaj, ai drejtoi Agjencinë Federale të Hetimit nga 2001 deri në 2006.

Ish-ministri i konsideruar gjerësisht si arkitekti i luftës së Meksikës kundër drogës thuhet se ka ndarë informacione me kartelin e drogës Sinaloa për rivalët e tij dhe ka paralajmëruar grupin për operacionet e zbatimit të ligjit. García Luna i mohoi akuzat ndaj tij.

Pretendimet kundër përfshirjes së García Luna me kartelin Sinaloa dolën në dritë për herë të parë gjatë një gjyqi kundër Guzman, i cili u dënua me burgim të përjetshëm plus 30 vjet në 2019.

Një ish-anëtar i kartelit i quajtur Jesus “Rey” Zambada dëshmoi gjatë gjyqit të Guzman se ai kishte dorëzuar miliona dollarë për García Luna.

Çështja kundër ish-ministrit u ndërtua mbi dëshminë e nëntë dëshmitarëve bashkëpunues, kryesisht anëtarë të kartelit të dënuar, përfshirë Zambada.

García Luna nuk pranoi të dëshmonte në gjyq, por gruaja e tij, Linda Cristina Pereyra, mori qëndrimin dhe u përpoq të justifikonte financat dhe stilin e tyre të jetesës.

Prokurorja amerikane Saritha Komatireddy tha se karteli Sinaloa nuk mund të kishte ndërtuar një “perandori globale kokaine” pa ndihmën e García Luna.

“Ata i kanë paguar ryshfet të pandehurit për mbrojtje,” tha ajo. “Dhe ata morën atë për të cilën paguan.”

Avokatët e García Luna argumentuan se dëshmitarët po dëshmonin kundër tij për të “shpëtuar veten” pas kryerjes së “krimeve të tmerrshme”.