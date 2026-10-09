Operacion ndërkombëtar në Ekuador, 21 të arrestuar dhe 45 tonë kokainë të sekuestruar

Një aksion i përbashkët i autoriteteve ekuadoriane, spanjolle dhe Europolit ka goditur një rrjet ndërkombëtar që trafikonte kokainë drejt Evropës, duke çuar në prangosjen e 21 personave, mes të cilëve edhe dy policë në detyrë.
Operacioni u bë publik të enjten, më 8 tetor, ndërsa hetimi, i nisur në vitin 2024, ka mundësuar sekuestrimin e rreth 45 tonëve kokainë. Vlera e lëndës narkotike përllogaritet në 1.7 miliardë dollarë.
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Sipas ministrit të Brendshëm të Ekuadorit, John Reimberg, grupi kriminal fshihte veprimtarinë e tij pas kompanive të eksportit, të cilat përdoreshin për trafik droge dhe pastrim parash.
Rrjeti shfrytëzonte kanalet e ligjshme të eksporteve ekuadoriane për të dërguar ngarkesa të mëdha kokaine në tregjet evropiane. Autoritetet dyshojnë se në skemë ishin përfshirë të paktën 15 kompani eksportuese.
Këto biznese merreshin me eksportin e frutave, kakaos, peshkut dhe drurit. Droga fshihej brenda kontejnerëve që transportonin këto produkte, duke synuar t’u shpëtonte kontrolleve gjatë rrugës.
Ngarkesat kishin si destinacione kryesore Spanjën, Portugalinë, Belgjikën dhe Holandën.
Mes të arrestuarve është edhe Jackson Sabrano. Ministri Reimberg e përshkroi atë si një prej financuesve kryesorë të udhëheqësit të organizatës kriminale Los Lobos, e njohur gjithashtu me emrin “Ujqërit”.
Los Lobos renditet ndër grupet kriminale më të fuqishme në Ekuador dhe dyshohet se është përfshirë veçanërisht në trafikun e drogës dhe shfrytëzimin e minierave të paligjshme.
Sipas autoriteteve, organizata drejtohet nga Wilmer Chavarria, i njohur si “Pippo”. Ai ndodhet në një burg në Spanjë që prej vitit 2025 dhe në Ekuador akuzohet për përfshirje në planifikimin e vrasjes së kandidatit presidencial Fernando Villavicencio, i cili u vra në vitin 2023.
Arrestimin e Sabranos, ministri Reimberg e njoftoi përmes një postimi në platformën X, ku vuri theksin te rëndësia e goditjes së burimeve financiare që mbështesin organizatat kriminale.
Hetimi ndërkombëtar mori shtysë pas kapjes së 13 tonëve kokainë në Spanjë. Droga ishte fshehur në një ngarkesë me banane të ardhur nga Ekuadori në portin e Algeciras, në jug të vendit.
Sekuestrimi shërbeu si bazë për zgjerimin e hetimeve. Autoritetet nisën të gjurmonin kompanitë dhe personat që dyshohej se kishin rol në organizimin e transportit të drogës.
Operacionet dhe kontrollet e zhvilluara më pas në vende të ndryshme sollën zbulimin e ngarkesave të tjera. Në total, sasia e kokainës së sekuestruar arriti në rreth 45 tonë, me vlerë të përllogaritur 1.7 miliardë dollarë.
Ekuadori është shndërruar vitet e fundit në një nyje të rëndësishme të trafikut ndërkombëtar të kokainës në Amerikën Latine. Pozicioni mes Kolumbisë dhe Perusë, dy prej prodhuesve më të mëdhenj të kokainës në botë, e ka bërë vendin një pikë të rëndësishme tranziti për rrjetet kriminale.
Vlerësimet e cituara nga autoritetet tregojnë se rreth 70% e kokainës së prodhuar në Kolumbi dhe Peru kalon përmes Ekuadorit përpara se të dërgohet në tregjet e huaja.
Ndërkohë, vendi po përballet me përshkallëzim të dhunës kriminale, pasi grupet e trafikut të drogës dhe bandat lokale luftojnë për kontrollin e rrugëve të kontrabandës dhe veprimtarive të tjera të paligjshme.