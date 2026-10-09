Fejza: Shiroka-Pula është presidente jashtë politikës së përditshme

Fejza: Shiroka-Pula është presidente jashtë politikës së përditshme

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arjeta Fejza, deklaroi se afrimi ndërmjet LVV-së dhe Partisë Demokratike të Kosovës lidhet me qëndrimin e përbashkët për aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj krerëve të UÇK-së.

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Gjatë emisionit “Debat Plus”, ajo sqaroi se kjo është një nga çështjet ku dy subjektet politike kanë gjetur pika të përbashkëta.

Fejza u ndal gjithashtu te zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës në detyrën e presidentes, duke vënë në dukje se ajo nuk është pjesë e politikës së përditshme.

“Me PDK-në kemi afrim në një çështje, që lidhet me qëndrimin tonë ndaj verdiktit të dhënë në Hagë për dënimin e padrejtë të krerëve të UÇK-së. Ne zgjodhëm një presidente që nuk është e përfshirë në politikën ditore dhe që nuk është aktive në politikë”, deklaroi Fejza.


Shtuar 9.10.2026 07:28

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