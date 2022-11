“Nuk mund të vazhdojmë kështu”, deputeti anglez i drejtohet kryeministrit: Duhet t’i kthejmë shqiptarët

“Duhet të përmirësojmë sa më shpejt sistemin tonë të azilit, pasi numri i njerëzve që rrezikojnë jetën e tyre për të kaluar Kanalin vazhdon të rritet. Përmirësimi i sistemit dhe përshpejtimi i kthimit të emigrantëve të paligjshëm duhet të jetë një prioritet kyç për Kryeministrin e ri”.

Pasi fola me Kryeministrin dhe Sekretaren e Brendshme e di se zgjidhja e këtij problemi është një prioritet për të dy, por ne duhet të tregojmë rezultatet tani. Numri i personave që vijnë me gomone vetëm nga Shqipëria është rritur në 40% midis majit dhe shtatorit të këtij viti.

Kështu ka deklaruar deputeti konservator i Bury North James Daly duke i kërkuar kreministrit Rishi Sunak kthimin e 10 mijë shqiptarëve, sipas mediave britanike.

Çështja e emigrantëve shqiptarë që po mbërrijnë në Britaninë e Madhe ka nxitur një valë reagimesh, teksa media dhe politikanët i lidhin shqiptarët me botën e krimit dhe kërkojnë që të merren masa për t’i kthyer pas.

Një ndër ata persona që ka ngritur zërin në Westminster kundër shqiptarëve është deputeti konservator James Daly.

Ligjvënësi britanik ka botuar në The Sun një analizë të tij, ku shpjegon arsyet pse Britania e Madhe duhet të forcojë sistemin që kontrollon emigracionin e paligjshëm dhe se 12 mijë shqiptarët e ardhur me gomone duhet të kthehen pas.Ai fajësoi “rritjen eksponenciale” të bandave kriminale shqiptare që “fituan një terren” në Francën veriore. Pasi atje, shqiptarët kontaktojnë me bandat shqiptare në Britaninë e Madhe, të cilat po dominojnë në trafikun e qenieve njerëzore, drogën, prostitucionin dhe armët.

Deklarata e tij

“Ne nuk mund të vazhdojmë të shpenzojmë 6.8 milionë paund në ditë në hotele, me 5.6 milionë paund që shpenzohen për ata që kanë mbërritur përmes Kanalit. Mënyra se si përpunohen kërkesat për azil nga Ministria e Brendshme është për të ardhur keq.

Kjo mungesë produktiviteti është qesharake dhe nuk do të bëjë asgjë për të trajtuar numrin e madh të kërkesave. Shumë nga 10,000 meshkujt beqarë shqiptarë që kanë kaluar Kanalin këtë vit, padyshim që do të pretendojnë azilin sipas Aktit modern të skllavërisë.

Shqipëria jo vetëm që është një vend i sigurt, por ata kanë kaluar nëpër vende të tjera të sigurta si Franca para se të arrijnë këtu.

Çmenduri e plotë.

Nuk na ka mbetur shumë kohë për t’u dëshmuar atyre që na mbështetën në 2019 se ne më në fund kemi rifituar kontrollin e kufijve tanë. Pasojat elektorale të mospërmbushjes së kësaj çështjeje janë të dukshme, humbja e mbështetjes në qendrat tradicionale të konservatorëve dhe situata për shkak të kësaj krize të vazhdueshme do të na çonte në rrugën e duhur për të humbur zgjedhjet e ardhshme.

Pra, cila është zgjidhja e kësaj krize?

Unë i mirëpres deklaratat e Rishi Sunak dhe kam besim se kryeministri.

Një marrëveshje e re ambicioze me Francën – duke përfshirë personelin britanik përgjatë Kanalit duhet të ndihmojë në ndalimin e mijëra të tjerëve që përpiqen të arrijnë në brigjet tona.

Por ne duhet të sigurohemi që ata që po mbërrijnë ilegalisht pa asnjë arsye për të qenë këtu, të kthehen menjëherë. Gjermania dhe Franca kanë marrëveshje me Shqipërinë për të rikthyer mijëra njerëz që përpiqen të vijnë në vendet tona pa asnjë arsye.

Britania duhet të bëjë një marrëveshje të ngjashme, jam i kënaqur që ministrat po punojnë për një marrëveshje të tillë. Kjo do të na lejonte të ndërmarrim veprime të shpejta për të larguar njerëz që thjesht nuk duhet të ishin këtu.

Dhe do t’u dëshmonte votuesve se po bëjmë gjithçka që mundemi që kontrabandistët të mos jenë pjesë e vendit tonë. Britania duhet të jetë krenare për të dhënat e saj për të ndihmuar mijëra njerëz në nevojë nga e gjithë bota.

Por ne duhet të ndjekim rrugën e kombeve të tjera europiane dhe të sigurojmë që njerëzit që nuk kanë arsye të vërteta për t’u larguar, të cilët kërkojnë të përfitojnë nga mikpritja jonë, të kthehen sa më shpejt të jetë e mundur në vendin e tyre.

/albeu.com