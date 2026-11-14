Në Alpet italiane zbulohet një shpellë me qindra mbetje të arinjve gjigantë të Epokës së Akullnajave

Një shpellë e panjohur deri më tani në Dolomitet e Italisë ka nxjerrë në dritë qindra eshtra dhe kafka të arinjve gjigantë që jetuan gjatë Epokës së Akullnajave.
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Vendndodhjen e saj, në një lartësi mbi 2 850 metra mbi nivelin e detit, e zbuloi udhërrëfyesi malor Kurt Walde. Për të hyrë në shpellë, atij iu desh të përshkonte një ngjitje dhe një zbritje shumë të vështirë, në një terren pothuajse vertikal.
Brenda, drita e elektrikës së Walde ndriçoi qindra mbetje skeletore, përfshirë kafka dhe kocka. Dyshohet se ato u përkasin arinjve të zhdukur të shpellave, të njohur si Ursus ladinicus, një specie që mendohet se u zhduk rreth 24 mijë vjet më parë.
Arinjtë e kësaj familjeje mund të arrinin një peshë deri në 1 200 kilogramë dhe një gjatësi prej rreth tre metrash. Studimet e mëparshme tregojnë se ushqimi i tyre përbëhej kryesisht nga bimësi alpine, barishte dhe gjethe.
Deri tani, shpella Conturines ishte i vetmi vend ku ishin konfirmuar mbetje të Ursus ladinicus. Gjetja e re mund të sjellë ndryshime të ndjeshme në njohuritë shkencore për këta gjitarë gjigantë dhe mjedisin ku jetonin.
Christian Terzer, drejtues i Departamentit të Arkeologjisë, e ka vizituar shpellën dhe është shprehur i habitur nga sasia e mbetjeve. Ai thotë se aty ndodhen qindra e qindra kocka dhe se numri i ekzemplarëve mund të jetë shumë më i madh se ai i zbuluar në Conturines.
Studiuesve u ka tërhequr vëmendjen edhe vendndodhja e disa kockave të veçuara mbi formacione të mëdha shkëmbore. Ende nuk dihet nëse ato kanë përfunduar aty për shkak të proceseve natyrore apo nëse njerëzit kanë hyrë në shpellë mijëra vite më parë.
Duke marrë parasysh rëndësinë e zbulimit dhe vështirësinë për të arritur në vend, autoritetet kanë ndërmarrë masa mbrojtëse. Një portë është vendosur në hyrje dhe zona të tjera janë izoluar, për të penguar hyrjen e personave të paautorizuar dhe dëmtimin e mbetjeve.
Në qershor të vitit 2027 pritet të rifillojnë studimet shkencore, kur ekipet e specialistëve do të nisin analizën e hollësishme të gjetjeve.
Paleontologët shpresojnë të gjejnë skelete më të plota, që mund t’i ndihmojnë të rindërtojnë pamjen, marrëdhëniet familjare dhe sjelljen e këtyre kafshëve. Analizat e ADN-së, dhëmbëve dhe formacioneve gjeologjike mund të zbulojnë gjithashtu të dhëna për ekosistemin e Alpeve dhjetëra mijëra vite më parë.
Sipas BBC-së, shkencëtarët nuk e përjashtojnë mundësinë që në shpellë të ketë edhe mbetje të kafshëve të tjera nga Epoka e Akullnajave.