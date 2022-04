Mjekët ngatërruan goditjen në tru me migrenë, 20-vjeçari ndodhet prej 1 viti në koma

Në fillim, Xavier Ortiz nuk ishte shumë i shqetësuar për dhimbjen e kokës dhe ndjeshmërinë e tij ndaj zhurmës, e cila u shfaq brenda një dite prillin e kaluar. Ai ishte 20 vjeç dhe i shëndetshëm, dhe e anashkaloi shqetësimin mjaftueshëm për të luajtur basketboll me miqtë e tij.

Por, disa miq vunë re që syri i Ortiz lëvizte dhe e nxitën atë të shkonte në urgjencë. Ndërsa ishte atje, ai u ankua për një dhimbje koke të fortë, ndjeshmëri ndaj dritës, shikim të turbullt, marramendje dhe mpirje në njërën anë të trupit. “Ai donte të fikeshin të gjitha dritat, po mbulonte sytë, i sikur “po vdiste nga dhimbja e kokës”, kujton Sanchez, e dashura e tij, që e shoqëroi në urgjencë. Sipas Sanchez, mjeku u tha se kishte migrenë dhe i dhanë ilaçe kundër dhimbjeve dhe e lanë të ikte. Sanchez dhe nëna e Ortiz, e cila ishte bashkuar me ta në atë moment, duhej ta çonte në makinë.

Të nesërmen, Sanchez u zgjua dhe Ortiz zuri shtratin. Ajo thirri një ambulancë, por thotë se stafi nuk e mori me shumë urgjencë, duke thënë se ndoshta është thjesht një i ftohtë. Në spital, mjekët dyshuan për ndonjë drogë, por Ortiz nuk përdor drogë apo pije. Ata menduan se ishte një reagim ndaj vaksinës COVID-19, por Ortiz nuk e kishte bërë ende një të tillë. Vetëm të nesërmen, kur një neurolog i dytë pa skanimet e trurit të tij, familja mësoi se ai kishte pasur një goditje të rëndë në tru dhe kishte vetëm 3% mundësi për të mbijetuar.

Familja po ndan historinë për të rritur ndërgjegjësimin për simptomat e goditjes në tru tek të rinjtë. Diagnoza “nuk është diçka që prisni të dëgjoni, ajo ju fut të dridhura që përshkojnë gjithë trupin”, – tha Jackie Ortiz. “Unë mendoj se ne të gjithë kemi jetuar në këtë re të errët dhe duke menduar se ky është një makth nga i cili nuk mund të zgjoheshim”.

Një vit më vonë, Ortiz nuk është në gjendje të kujdeset për veten

Ortiz, tani 21 vjeç, qëndroi në koma të shkaktuar nga mjekësia për disa javë dhe iu nënshtrua rehabilitimit në spital për disa të tjera. Tani, një vit më vonë, ai është në shtëpi, por nuk mund të flasë, të ecë ose të kujdeset për veten, pavarësisht se është plotësisht i vetëdijshëm për atë që po ndodh.

Para goditjes së tij në tru, ai kishte mbaruar një kolegj teknik dhe ishte gati të aplikonte për një praktikë. Ortiz vazhdon t’i nënshtrohet terapisë së të folurit dhe po regjistrohet në terapi ujore dhe muzikore. Ai përdor lëvizjet e syve dhe një libër me letra për të komunikuar me familjen e tij të madhe.

Goditjet në tru janë të pazakonta tek të rinjtë

Vetëm rreth 10% e goditjeve në tru ndodhin tek njerëzit më të rinj se 50 vjeç dhe rreziku zvogëlohet sa më i ri të jeni, thotë Dr. Donald M. Lloyd-Jones, president i Shoqatës Amerikane të Zemrës. Goditjet ndodhin kur ka një ndërprerje të rrjedhjes së gjakut në tru, ose nga një mpiksje që ka udhëtuar në tru ose nga gjakderdhja spontane e trurit. Familja e Ortizit nuk e di pse i ka ndodhur goditja në tru.

Ndërsa disa faktorë si raca dhe historia familjare e goditjeve në tru nuk mund t’i kontrolloni, të tjerë si mos pirja e duhanit dhe menaxhimi i tensionit të gjakut, mundeni. Kontrolli hormonal i lindjeve që përmban estrogjen – veçanërisht në mesin e duhanpirësve, mund të rrisë gjithashtu rrezikun. Ka pasur disa raporte për goditjet në tru pas vaksinës së COVID-19, por ato janë “jashtëzakonisht të rralla”, tregojnë studimet.

Sa shpejt pacientët marrin trajtimin ndikon në ashpërsinë dhe kohëzgjatjen e çdo ndërlikimi që pason.”Minutat kanë rëndësi për sa i përket kursimit të indit të trurit dhe funksionit të trurit,” tha Lloyd-Jones.

Kjo është arsyeja pse Jackie Ortiz po i nxit njerëzit të kuptojnë shenjat dhe të flasin nëse mendojnë se diçka me një të afërm nuk është në rregull. Ajo pyet veten se çfarë do të kishte ndodhur nëse Ortiz do të ishte diagnostikuar saktë që natën e parë në urgjencë. “Ndoshta gjërat do të kishin qenë ndryshe për ne”, – tha ajo.