Melania Trump bën të ditur zgjerimin e armëpushimit në Kherson, ndërsa Moska cakton fundin e pauzës në Oleski

Armëpushimi lokal mes Ukrainës dhe Rusisë është shtrirë përtej qytetit të Oleskit, në rajonin e Khersonit, për të mundësuar kalimin e sigurt të konvojeve humanitare, njoftoi Zonja e Parë e SHBA-së, Melania Trump.
Përmes një postimi në platformën X, Trump tha se përgatitjet për zbatimin e masave janë përshpejtuar me dy ditë krahasuar me afatin e parashikuar. Sipas saj, kjo po bëhet për të ruajtur sigurinë e civilëve dhe për të ndihmuar në dërgimin e ndihmave jetike për njerëzit e prekur nga konflikti.
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“Planifikimi është përshpejtuar dy ditë përpara afatit për të mbrojtur sigurinë e civilëve dhe për të lehtësuar shpërndarjen e ndihmës kritike humanitare”, shkroi ajo.
Njoftimi i saj sqaron se zona ku zbatohet armëpushimi është zgjeruar përtej Oleskit, në rajonin e Khersonit, me synimin për të krijuar kushte më të sigurta për konvojet që transportojnë ndihma humanitare.
Ndërkaq, komisionerja për të drejtat e njeriut e Moskës, Yana Landratova, deklaroi se armëpushimi në qytetin e pushtuar të Oleskit do të jetë në fuqi deri më 1 nëntor, në orën 22:59 sipas orës së Moskës, ose 21:59 sipas orës greke.
Zgjerimi i zonës së armëpushimit ka për qëllim të lehtësojë qasjen në ndihmat humanitare dhe të pakësojë rrezikun për civilët në zonat e prekura nga luftimet.