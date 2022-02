Mbretëresha Elizabeth infektohet me Covid-19

Mbretëresha Elizabeth ka rezultuar pozitive për Covid-19 vetëm disa ditë pas Princi Charles dhe Camillas, ka konfirmuar Pallati Buckingham.

Monarkia 95-vjeçare po kalon “simptoma të lehta të ngjashme me të ftohtin” por pret të të vazhdojë detyrat mbretërore gjatë javës së ardhshme.

“Ajo do të vazhdojë të marrë kujdes mjekësor dhe do të ndjekë të gjitha udhëzimet e duhura”, tha pallati në një deklaratë. Mbretëresha kishte qenë në kontakt me djalin dhe trashëgimtarin e saj të madh, Princin e Uellsit, i cili rezultoi pozitiv javën e kaluar.