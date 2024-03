Lajçak sot pasdite në Beograd, takohet me Presidentin Vuçiç

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë Serbi, Miroslav Lajçak, sot pasdite në Beograd do të takohet me Presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Ndërkohë, dje në Prishtinë, Emisari i SHBA-së, Gabriel Escobar, bëri me dije se të martën në Bruksel do të bisedohet për çështjen e dinarit, ndërsa i kërkoi Kosovës të jetë fleksibile. Ai tha se me Kurtin ka pasur bisedë të mirë, ndërsa theksoi se Kryeministri i ka premtuar se do t’i shqyrtojë propozimet e tij.

Ndryshe, zyra për media e Presidentit të Serbisë ka bërë me dije se takimi Vuçiç -Lajçak do të fillojë në orë 18:00.

Vuçiç më herët ka deklaruar se në takimin me Lajçakun, ndër të tjera, do të diskutojë edhe për votimet për heqjen e kryetarëve të komunave në veri të Kosovës.

“Referendumi për largimin e kryetarëve të komunave në veri të Kosovës është një tjetër mashtrim i Albin Kurtit, për të do të flas në ditët në vijim. I dërguari i BE-së për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, vjen në Beograd më 15 mars dhe pas kësaj do të shpjegojë se çfarë po planifikon Kurti”, kishte thënë ai.

Lajçak ka vizituar Kosovën javën që shkoi ku ka takuar zëvendëskryeministrin Bislimi me të cilin ka folur për zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe çështjen e dinarit.