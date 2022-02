Koreja e Veriut shfaq shumëllojshmërinë e raketave (FOTO LAJM)

Reuters

Janari ishte muaji me më së shumti testime raketore të kryera ndonjëherë nga Koreja e Veriut dhe ky muaj u përmbyll me lëshimin e së dielës të raketës balistike me rreze të mesme veprimi, Hwasong-12. Këto testime po shihen si përpjekje e Phenianit për të treguar se ka sisteme të besueshme raketore që mund të bartin koka bërthamore.

Në janar, testimet nisën me lëshimin e një rakete të re “hipersonike” dhe vazhduan me testimin e raketave lundruese me rreze të gjatë veprimi dhe raketave balistike me rreze të shkurtër veprimi, që u lëshuan nga aeroportet dhe trenat. Përmes këtyre testimeve, Koreja e Veriut tregoi për zgjerimin e shpejtë të arsenalit bërthamor dhe avancimin e armëve bërthamore, teksa bisedimet për denuklearizim kanë ngecur.

Që prej vitit 2017, Koreja e Veriut nuk kishte testuar raketa balistike interkontinentale apo armë bërthamore, por lëshimi i Hwasong-12 mund të sinjalizojë se mund të rikthehen shumë shpejt testime të tilla, kanë thënë zyrtarët në Korenë e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara.

Më poshtë mund të mësoni se çfarë lloje armësh testoi Koreja e Veriut gjatë muajit janar:

Raketat ‘hipersonike’

Më 5 janar, Koreja e Veriut tha se kishte testuar një lloj të ri “të raketës hipersonike”. Të njëjtin pretendim e bëri më 11 janar, teksa lideri verikorean, Kin Jong Un u raportua se mori pjesë në testimin e dytë.

Armët hipersonike zakonisht fluturojnë drejt objektivave në një lartësi më të ulët se raketat balistike dhe mund të arrijnë shpejtësi deri mbi pesë herë sesa shpejtësia e zërit – ose rreth 6,200 kilometra në orë.

Pavarësisht emrit të tyre, analistët thonë se tipari kryesor i armëve hipersonike nuk është shpejtësia e tyre, por manovrimi i tyre, që mund t’u lejojë atyre të shmangin sistemet e mbrojtjes raketore.

Zyrtarët e Koresë së Jugut vunë në pikëpyetje pretendimet e Veriut mbi aftësitë e raketës pas testimit të parë, por testimi i dytë duket se shfaqi performancë më të mirë.

Analistët thanë se nëse Pheniani do të perfeksiononte armë të tilla, kjo do të paraqiste një përmirësim të madh në fuqinë e tyre goditëse kundër kundërshtarëve që kanë afër.

KN-23

Më 14 janar, Koreja e Veriut lëshoi një sërë raketash balistike me rreze të shkurtër veprimi nga një tren pranë kufirit verior me Kinën. Media shtetërore verikoreane tha se ky testim ishte një stërvitje që kishte për qëllim të rriste afërsitë e trupave që operonin raketat.

Pavarësisht rrjetit të kufizuar hekurudhor dhe shpesh jo të besueshëm, raketat e lëvizshme hekurudhore janë një opsion relativisht i lirë dhe efikas për të përmirësuar mbijetesën e forcave bërthamore verikoreane, duke e bërë të vështirë për armiqtë që t’i zbulojnë dhe shkatërrojnë raketat para se ato të lëshohen, thanë analistët.

Raketat me rreze të shkurtër veprimi duket se ishin të llojit KN-23, që për herë të parë janë testuar në maj të vitit 2019. Këto lloje raketash janë të dizajnuara për të shmangur sistemet e mbrojtjes raketore, pasi fluturojnë në një trajektore më të ulët, thanë ekspertët.

Koreja e Veriut më pas lëshoi edhe një sërë raketash KN-23 nga një mjet lëvizës me rrota, që përdoret për lëshimin e raketave.

Testet konfirmuan “fuqinë shpërthyese” të kokës konvencionale të raketës, tha media shtetërore, ndërsa analistët thanë se raketat fluturuan në trajektoren më të ulët deri më tani.

KN-24

Koreja e Veriut lëshoi edhe dy raketa me rreze të shkurtër veprimi gjatë një testimi të rrallë të kryer nga aeroporti në Phenian

Sipas medias shtetërore, dy raketat “goditën me saktësi një objektiv” në një ishull në brigjet lindore.

Analistët thanë se raketat duket se ishin të llojit KN-24, që për herë të fundit ishin testuar në mars të vitit 2020. Sipas analistëve, duket se Koreja e Veriut ka prodhuar në masë këto lloj raketash dhe i ka dislokuar me njësitë ushtarake.

Raketat KN-24 i ngjajnë Sistemit të Raketave Taktike të ushtrisë amerikane (MGM-140 ATACMS), dhe si raketat KN-23, janë të dizajnuara për të shmangur sistemet e mbrojtjes raketore, pasi raketa të tilla fluturojnë në trajektore më të ulëta sesa raketat tradicionale balistike.

Raketat lundruese me rreze të gjatë veprimi

Më 25 janar, media shtetërore verikoreane raportoi se janë lëshuar dy raketa lundruese me rreze të gjatë veprimi. Raketat u raportua se kishin fluturuar 1,800 kilometra përpara se të godisnin objektivin në bregun lindor të Koresë së Veriut.

Raketa lundruese luajnë rol “në përforcimin e parandalimit të luftës” në vend, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve KCNA.

Në shtator të vitit të kaluar, Koreja e Veriut kishte testuar për herë të parë një raketë të re “strategjike” lundruese. Kjo lloj rakete u pa se mund të jetë arma e parë e vendit me aftësi bërthamore.

Analistët thanë se raketa e fundit lundruese që u testua dukej e ngjashme me raketën e testuar në shtator, por gjithashtu tregoi shenja se ishte një variant i mundshëm i raketës së parë.

Raketat lundruese të Koresë së Veriut zakonisht gjenerojnë më pak interes sesa raketat balistike, sepse ato nuk janë të ndaluara në mënyrë eksplicite në rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por, analistët thanë se një sulm tokësor me një raketë lundruese paraqet po aq kërcënim sa edhe një sulm me raketa balistike.

Hwasong-12

Në prill të vitit 2017, Koreja e Veriut testoi për herë të parë raketën balistike me rreze të mesme veprimi, Hwasong-12. Por, ky testim doli jashtë kontrolli dhe u pa si një dështim nga zyrtarët në SHBA dhe në Korenë e Jugut.

Edhe dy fluturime po atë muaj duket se dështuan, pasi raketat eksploduan disa sekonda pasi u lëshuan.

Fluturimi i parë i suksesshëm i kësaj rakete ishte në maj të vitit 2017 dhe po atë vit Koreja e Veriut testoi edhe dy raketa të tjera Hwasong-12, që fluturuan mbi ishullin japonez Hokiado.

Por, në testimin më 30 janar 2022 Koreja e Veriut tha se raketa fluturoi në një trajektore të ngritur “duke marrë nën konsideratë sigurinë e shteteve fqinje”.

Testimi “konfirmoi saktësinë, sigurinë dhe efikasitetin operacional të sistemit të armës të llojit Hwasong”, tha KCNA. Koreja e Jugut raportoi se raketa arriti në lartësi prej rreth 2,000 kilometrash dhe fluturoi në një distancë prej 800 kilometrash.

Hwasong-12 vlerësohet se ka një rreze prej 4,500 kilometrash, që mund të arrijë deri në territorin amerikan të Guamit dhe deri në zinxhirin e ishujve në Aleutian të Alaskës, ka thënë Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me seli në Uashington.

Kjo lloj rakete “mund të bartë një kokë të rëndë bërthamore të përmasave të mëdha”, tha media shtetërore. Më 2017, Koreja e Veriut kishte kërcënuar se do ta përdorë këtë lloj rakete për ta goditur Guamin.