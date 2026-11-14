Kamerat filmojnë shkatërrimin e statujës së Krishtit në Vilnius; njëri prej autorëve largohet duke qeshur

Kamerat filmojnë shkatërrimin e statujës së Krishtit në Vilnius; njëri prej autorëve largohet duke qeshur

Dy persona hoqën nga kryqi prej druri statujën e Jezu Krishtit dhe e thyen në rrugë, në Vilnius, kryeqytetin e Lituanisë. Ngjarja ndodhi gjatë natës mes 11 dhe 12 nëntorit, në oborrin e brendshëm të Kishës së Mëshirës Hyjnore, në qytetin e vjetër.

Videot e kamerave të sigurisë i tregojnë ata duke qeshur, ndërsa njëri mban figurën e artë dhe pozon për fotografi. Kur e ngre duke e kapur nga krahët, statujës i shkëputen pjesë dhe ajo bie përtokë, ku copëtohet.

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Personi që e mbante thërret: “Oh, Zoti im!”, pastaj largohet me vrap dhe duke qeshur. Personi tjetër ikën gjithashtu. Pak më vonë, një automjet kalon mbi fragmentet e statujës.

Mediat britanike raportojnë se dy personat dyshohet të jenë shtetas të Britanisë, por identiteti dhe kombësia e tyre nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Njëri prej tyre duket se ishte nën ndikimin e alkoolit.

Prifti Elijas Anatolijus Markauskas reagoi pas incidentit përmes rrjeteve sociale, duke kërkuar ndihmë për identifikimin e përgjegjësve dhe shprehur pikëllimin për dëmtimin e figurës fetare. Ai tha se statuja e thyer i kujtoi vuajtjet e Krishtit, i cili u përbuz, u rrah dhe u gozhdua në kryq, por vazhdoi të donte.

Policia e Vilniusit njoftoi se ka nisur hetimet paraprake. Vlera e dëmit ndaj statujës është ende duke u përcaktuar.


Shtuar 14.11.2026 19:49

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