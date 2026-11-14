Itali, gjobë rekord 887 milionë dollarë për Meta-n pas dyshimeve për akses pa pëlqim në fotot dhe videot e përdoruesve

Itali, gjobë rekord 887 milionë dollarë për Meta-n pas dyshimeve për akses pa pëlqim në fotot dhe videot e përdoruesve

Pas një hetimi të nisur në vitin 2025, autoriteti italian i mbrojtjes së të dhënave personale njoftoi këtë të shtunë vendosjen e një gjobe prej 887 milionë dollarësh ndaj gjigantit teknologjik Meta. Kompania dyshohet se ka hyrë në fotografitë dhe videot e përdoruesve të Android pa siguruar më parë pëlqimin e tyre.

Në qendër të hetimit ishte një veçori e aplikacionit Facebook, nëpërmjet së cilës, sipas autoriteteve, Meta hynte në galeritë private të përdoruesve. Ky funksion u propozonte atyre fotografi dhe video të ruajtura në pajisje për t’i publikuar në platformë.

Të lidhura

None found

Siç raporton Reuters, autoriteti vlerëson se përdoruesve nuk u ishte dhënë informacioni i duhur për këtë akses dhe se ata nuk kishin shprehur miratimin e tyre.

Për të ndryshuar mënyrën e funksionimit të kësaj veçorie, Meta ka në dispozicion 60 ditë. Brenda këtij afati, kompania duhet të heqë aktivizimin e saj si parazgjedhje dhe të marrë një pëlqim të veçantë nga përdoruesit për të hyrë në materialet e galerive të tyre.

Në shqyrtim nuk është përfshirë nëse fotografitë dhe videot mund të jenë përdorur për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Meta e ka mohuar një praktikë të tillë.

Ndërkohë, autoriteti italian njoftoi se ruan të drejtën të hapë një shqyrtim më vete për një tjetër funksion, të prezantuar në vitin 2026. Ai lejon që përmbajtjet e galerive të përdoruesve të përpunohen në cloud.


Shtuar 14.11.2026 19:50

Injeksionet për dobësim dhe humbja e shikimit, FDA rendit shenjat që duhen vëzhguar

Injeksionet për dobësim dhe humbja e shikimit, FDA rendit shenjat që duhen vëzhguar
Në 43-vjetorin e shpalljes së Republikës Turke të Qipros Veriore, Erdogan: Qiproja mbetet çështje kombëtare

Në 43-vjetorin e shpalljes së Republikës Turke të Qipros Veriore, Erdogan: Qiproja mbetet çështje kombëtare
Geoffrey Hinton paralajmëron: Inteligjenca artificiale mund t’i shpëtojë kontrollit njerëzor brenda tre vjetësh

Geoffrey Hinton paralajmëron: Inteligjenca artificiale mund t’i shpëtojë kontrollit njerëzor brenda tre vjetësh
Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon

Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon
Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra

Katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj burg, Russell Brand dërgohet në një institucion me joga e palestra
Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët

Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët
Larg ndalimeve të talibanëve, vajzat afgane ndeshin pengesa për shkollim edhe në Iran e Pakistan

Larg ndalimeve të talibanëve, vajzat afgane ndeshin pengesa për shkollim edhe në Iran e Pakistan
Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë

Zjarr në një kompleks petrokimik në Rusi; tre anije tregtare goditen nga dronët pranë Rumanisë
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet