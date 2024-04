Izraeli sulmon konsullatën iraniane në Damask, vritet komandanti i Gardës Revolucionare

Konsullata e Iranit dhe rezidenca e ambasadorit iranian në Damask u sulmuan nga Izraeli mesditën e së hënës, sipas mediave lokale.

Sipas të njëjtave burime, ambasadori iranian nuk është lënduar nga ky sulm ajror.

Në të njëjtën kohë, burimet i thanë Reuters se bastisja goditi një ndërtesë pranë ambasadës iraniane, duke vrarë komandantin e lartë të Gardës Revolucionare në Siri dhe Liban, Mohammad-Reza Zahedi.

Watch: Airstrikes target a building near the Iranian embassy in Syria’s capital Damascus. Syrian state media says that Syrian air defenses intercepted “hostile targets” in the vicinity of the capital.#Iran #Syria

Read more: https://t.co/OS9HjjesdS pic.twitter.com/byPNocn9t6

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 1, 2024