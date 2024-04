Izraeli rrafshoi ambasadën iraniane në Siri, reagon Teherani: Përgjigja do të jetë e ashpër

Irani ka reaguar pas bombardimit dhe shembjes së ambasadës së saj në Damask nga Izraeli.

Ambasadori iranian në Siri, Hossein Akbari, tha se “përgjigja e Teheranit do të jetë e ashpër” ndaj sulmit të Izraelit, ku u vranë tetë persona, duke përfshirë Mohammad Reza Zahed , komandant i lartë i Gardës Revolucionare.

Diplomati shtoi se “pasi të pastrohen rrënojat e ndërtesës së shkatërruar, do të bëhet i ditur numri i saktë i viktimave”, raporton La Reppublica.

A Building between the Iranian and Canadian Embassy in the Syrian Capital of Damascus has been Targeted and Totally Destroyed this morning by an Israeli Airstrike, with the Building reported to possibly contain High-Ranking Members of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). pic.twitter.com/wgUoFtz7HL

