Benjamin Netanyahu po përballet me thirrje për nisjen e një hetimi, pas dyshimeve se një zyrtar nga stafi i tij ka ndihmuar në arrestimin e aktivistëve arabë gjatë ditës së zgjedhjeve, me synimin për të ndikuar te rezultati i votimit.
Akuzat u bënë publike nga programi investigativ “Uvda” i televizionit izraelit Channel 12. Sipas raportimit, të dhënat për aktivistët i janë dërguar policisë nga Zyra e Kryeministrit një ditë para zgjedhjeve të 27 tetorit.
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Ngjarja lidhet me ndalimin e tre aktivistëve të partisë arabe Raam, në jug të Izraelit, në orët e para të mëngjesit kur zhvillohej votimi. Ata dyshoheshin se ishin të përfshirë në një skemë të mundshme për blerjen e votave.
Netanyahu dhe Likud e përmendën disa herë gjatë ditës arrestimin, duke pretenduar se Raam po tentonte të “vjedhë zgjedhjet”. Çështja u përdor gjithashtu për të nxitur mobilizimin e mbështetësve të tyre.
Por mënyra e ndalimit të tre personave u vu në dyshim pas zhvillimeve të mëvonshme. Gjykatat nuk pranuan kërkesat e policisë për zgjatjen e paraburgimit, pasi vlerësuan se arrestimet ishin bërë pa një urdhër të vlefshëm kontrolli ose arresti. Të tre të dyshuarit janë liruar.
Emisioni “Uvda” raportoi se në fokus ndodhet Ido Norden, shefi i kabinetit të Netanyahut. Ai dyshohet se, një ditë para zgjedhjeve, ka shmangur procedurat e zakonshme të komunikimit dhe ka kontaktuar drejtpërdrejt komisionerin e policisë për t’i dhënë informacion rreth aktivistëve.
Sipas këtij raportimi, Norden e orientoi policinë drejt një personi tjetër, i cili pretendohej se kishte të dhëna për aktivistët. Channel 12 bëri të ditur se bëhej fjalë për një ish-punonjës të Zyrës së Kryeministrit.
Arrestimet e kryera në ditën e zgjedhjeve u realizuan mbi bazën e informacionit të përcjellë nga Norden dhe ish-punonjësi.
Zyra e kryeministrit i ka mohuar kategorikisht pretendimet e transmetuara nga Channel 12, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe shpifëse.
Megjithatë, zyra konfirmoi se Norden kishte komunikuar me policinë. Në deklaratën zyrtare thuhet se ai kishte marrë informacion për një vepër të mundshme penale dhe kishte vepruar në përputhje me detyrimin e çdo qytetari që respekton ligjin.
Sipas të njëjtit version, në mëngjesin e zgjedhjeve Norden ishte informuar se një person ishte kapur me dhjetëra mijëra shekelë në para dhe me fletë të partisë Raam.
Policia e Izraelit njoftoi se do të analizojë procesin e vendimmarrjes, mënyrën e raportimit dhe përgjegjësitë e strukturave të përfshira. Institucioni deklaroi se të gjitha veprimet policore, përfshirë operacionin e zhvilluar në mëngjesin e zgjedhjeve, kishin për qëllim mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor.
Të hënën në mbrëmje, Prokurorja e Përgjithshme e Izraelit njoftoi se do të shqyrtojë mënyrën e përcjelljes së informacionit nga Zyra e Kryeministrit te policia.
Zëdhënësja e saj deklaroi se do të analizohen të gjitha rrethanat e çështjes. Më pas, Prokurorja e Përgjithshme kërkoi që shqyrtimi i nisur nga policia të pezullohej, deri në përcaktimin e mënyrës së përshtatshme për zhvillimin e hetimit.
Opozita ka kërkuar hetim të menjëhershëm. Gadi Eisenkot, drejtuesi i partisë Yashar dhe një prej kandidatëve për të pasuar Netanyahun në postin e kryeministrit, e përshkroi veprimin e kryeministrit dhe rrethit të tij si kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj demokracisë izraelite.
Eisenkot paralajmëroi se, për sa kohë Netanyahu do të qëndrojë në detyrë, Izraeli nuk do të ketë më zgjedhje të drejta dhe të rregullta.
Rasti ka rikthyer debatin politik në Izrael për kufijtë e ndërhyrjes së Zyrës së Kryeministrit në punën e policisë dhe për ndikimin që veprime të tilla mund të kenë mbi procesin zgjedhor.