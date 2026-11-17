Pesë komisione të Kuvendit të Republikës së Kosovës kanë planifikuar mbledhje dhe takime për sot. Në diskutim do të jenë tema që prekin shëndetësinë, arsimin, ekonominë, sigurinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.
Seanca e parë nis në orën 10:00, kur Komisioni për Shëndetësi do të shqyrtojë raportin e Bordit të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK). Vëmendje e veçantë do t’u kushtohet radhëve të pritjes në institucionet shëndetësore të nivelit dytësor e tretësor.
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Komisioni do të trajtojë gjithashtu furnizimin me barna nga lista esenciale gjatë vitit 2026 dhe pajisjet medicinale. Në agjendë është edhe propozimi për krijimin e një grupi punues, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e Ligjit për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse.
Në orën 11:00, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë do të takohet me Borut Blaj, ambasadorin e Sllovenisë në Kosovë.
Komisioni për Arsim dhe Shkencë mblidhet në orën 12:00. Anëtarët do të diskutojnë mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve dhe çështje që kanë të bëjnë me arsimin e lartë privat në Kosovë. Në takim janë ftuar përfaqësues të institucioneve private të arsimit të lartë.
Në orën 13:00, Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes do të zhvillojë takim me Jonathan Hargreaves, ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë.
Programi përmbyllet në orën 15:30 me mbledhjen e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion. Në këtë takim do të shqyrtohet Raporti Vjetor i Punës së Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) për vitin 2025, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bordit të institucionit.
Komisioni do të njoftohet edhe për përfundimin e tri konkurseve për tri pozita në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU). Një tjetër temë do të jetë organizimi i një tryeze për përafrimin e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit me direktivat e Bashkimit Evropian.
Takimet e sotme do të përfshijnë çështje me interes për publikun, duke nisur nga shërbimet shëndetësore dhe arsimi i lartë, deri te siguria, ekonomia dhe harmonizimi i ligjeve me standardet evropiane.