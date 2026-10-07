Ish-agjenti i CIA-s pranon përvetësimin e afro 194 milionë dollarëve, në banesën e tij u sekuestruan 300 shufra ari

David Rush, ish-oficer i CIA-s, është deklaruar fajtor për përvetësimin e fondeve publike në vlerën e gati 194 milionë dollarëve.
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Rush, 49 vjeç, e pranoi fajësinë të martën në gjykatën federale në Aleksandri, pranë Uashingtonit, përmes një marrëveshjeje me prokurorët.
Gjykata ka caktuar 28 janarin për dhënien e dënimit. Ai rrezikon deri në 20 vjet burg, një gjobë dhe detyrimin për të kthyer paratë e përvetësuara.
Sipas Departamentit amerikan të Drejtësisë, nga tetori 2025 deri në maj 2026, kur u arrestua, Rush përdori për interesa personale fondet që ishin vënë në dispozicion për operacione sekrete të CIA-s.
Aktakuza e përshkruan përdorimin e këtyre parave për blerje pasurish të patundshme luksoze, orësh të kushtueshme, shufrash ari dhe të paktën një automjeti me vlerë të lartë.
Kontrolli i banesës së tij në maj nxori në pah përmasat e pasurisë së grumbulluar. FBI sekuestroi rreth 300 shufra ari, afërsisht 2 milionë dollarë cash dhe rreth 30 ora luksoze. Vlera e shufrave të arit ishte më shumë se 46 milionë dollarë.
“Shërbëtorët publikë federalë kanë për detyrë t’i shërbejnë popullit amerikan, jo vetes”, deklaroi Prokurori i Përgjithshëm Todd Blunts.
Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, tha se Rush “abuzoi me pozicionin e tij” dhe “tradhtoi besimin publik”. Ai shtoi se FBI-ja u vu në dijeni për rastin pas një hetimi të brendshëm të agjencisë së spiunazhit.
Dokumenti i akuzës pretendon gjithashtu se, në fund të vitit 2025, Rush i përcolli një agjenti të një qeverie të huaj të paspecifikuar të dhëna konfidenciale për një burim njerëzor të SHBA-së, i cili ishte sekret. Për këtë veprim, megjithatë, ai nuk është përballur me ndjekje penale, të paktën deri në këtë fazë.
Për shkak të detyrës në CIA, Rush kishte autorizim kontrolli dhe qasje në informacione të klasifikuara si sekret. Sipas aktakuzës, ai u emërua pjesërisht në këtë post pasi kishte dhënë të dhëna të rreme për diplomat dhe karrierën e tij në Marinën Amerikane.