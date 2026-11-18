Grupi parlamentar demokrat në Dhomën e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara e ka zyrtarizuar kandidaturën e Hakeem Jeffries për postin e kryetarit, një hap që e vendos atë në prag të një arritjeje historike si afroamerikani i parë që do të udhëheqë këtë institucion.
Votimi për kreun e ri të Dhomës është planifikuar për 3 janar, ditën kur nis legjislatura e re e Kongresit dhe demokratët marrin zyrtarisht shumicën e vendeve.
Të lidhura
None found
Me këtë detyrë, Jeffries do të vihet në krye të një prej organeve më të fuqishme të sistemit politik amerikan. Pozicioni i kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve është i dyti në radhën e trashëgimisë presidenciale, menjëherë pas nënpresidentit. Pas shpalljes së rezultatit, ai e përshkroi nominimin si një nder të jashtëzakonshëm dhe një privilegj të rrallë.
Jeffries, i cili përfaqëson një distrikt elektoral në shtetin e Nju Jorkut, siguroi një mandat të ri në krye të grupit demokrat me një diferencë të thellë votash: 251 pro dhe vetëm 11 kundër, në një proces të zhvilluar me dyer të mbyllura. Ai e ka mbajtur rolin e liderit të pakicës që nga viti 2023.
Pavarësisht mbështetjes së gjerë, një pjesë e ligjvënësve të rinj nga krahu progresist shprehën hezitime, duke argumentuar se rezultati i zgjedhjeve të fundit dërgoi një sinjal të qartë se elektorati pret një ndryshim në udhëheqjen e Partisë Demokratike.
Shtatë deputetë të sapozgjedhur, përfshirë Darializa Avila Chevalier dhe Claire Valdez nga Nju Jorku, theksuan se partia duhet t’i përgjigjet më mirë pritshmërive të qytetarëve.
Në një deklaratë të përbashkët ata nënvizuan se megjithëse është shënuar progres i dukshëm, ende nevojitet punë për të siguruar që orientimi i partisë në Kongresin e ardhshëm të jetë në linjë me atë që zgjedhësit presin nga udhëheqja e tyre.
Demokratët po bëhen gati për një përballje të gjatë politike me Shtëpinë e Bardhë, sapo të marrin zyrtarisht frenat e Dhomës së Përfaqësuesve.
Presidenti Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit me demokratët në disa fusha, por njëkohësisht ka paralajmëruar se nuk do të ngurrojë të përdorë veton për të bllokuar çdo projektligj që bie ndesh me qëndrimet e tij.
Ky qëndrim mund të komplikojë përmbushjen e zotimeve elektorale të demokratëve, sidomos në lidhje me uljen e kostos së jetesës dhe miratimin e reformave të tjera të rëndësishme. Gjatë një konference për shtyp pas nominimit, Jeffries u angazhua se demokratët do të angazhohen fuqishëm për uljen e çmimeve të ushqimeve, karburanteve dhe banesave.
Ai premtoi gjithashtu përpjekje për ta bërë shërbimin shëndetësor më të përballueshëm për të gjithë qytetarët amerikanë. Përtej drejtimit të axhendës legjislative, Jeffries do të ketë nën përgjegjësi edhe menaxhimin e hetimeve që demokratët planifikojnë të nisin ndaj presidentit Donald Trump, anëtarëve të familjes së tij dhe zyrtarëve të kabinetit.
Me rikthimin e shumicës në Dhomën e Përfaqësuesve, demokratët fitojnë kompetenca më të gjera mbikëqyrëse dhe mundësi konkrete për të çelur hetime parlamentare.
Ndërkohë, krahu progresist i partisë ka kërkuar një orientim më të fortë drejt interesave të punëtorëve dhe familjeve amerikane, teksa tensionet e brendshme pritet të përqendrohen edhe në çështjen e mbështetjes për Izraelin dhe në kostot e sistemit shëndetësor.
Përveç Jeffries, demokratët kanë përcaktuar edhe pjesën tjetër të ekipit drejtues: Katherine Clark nga Massachusetts do të shërbejë si lidere e shumicës, Pete Aguilar nga Kalifornia si përgjegjës për disiplinën dhe koordinimin e votave, ndërsa Joe Neguse nga Colorado do të mbajë postin e kryetarit ndihmës.
Me marrjen e kontrollit të Dhomës së Përfaqësuesve, demokratëve u jepet një platformë e fuqishme për të mbikëqyrur dhe kontrolluar administratën e presidentit Trump.