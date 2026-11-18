Në Bruksel, kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, është takuar me eurodeputetin kroat Davor Ivo Stier. Gjatë bisedës, të dy palët kanë trajtuar marrëdhëniet dypalëshe mes Kosovës dhe Kroacisë si dhe hapat e mëtejshëm të vendit drejt integrimit evropian.
Ajo vuri në dukje se të dy shtetet ndajnë një miqësi të hershme, e cila mbështetet në ndihmën reciproke. Në këtë kontekst, Haxhiu kujtoi se shqiptarët ishin pranë Kroacisë në kohën e luftës, ndërsa Kroacia ishte ndër vendet e para në rajon që njohu shtetin e Kosovës.
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Kryetarja e Kuvendit shprehu mirënjohjen për Stierin për përkrahjen që i ka dhënë vazhdimisht Kosovës dhe i kërkoi atij mbështetje për anëtarësimin e vendit në Këshillin e Evropës.
Haxhiu theksoi gjithashtu se Kosova është e angazhuar t’i plotësojë kushtet e kërkuara në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa eksperienca kroate në këtë drejtim mbetet një referencë e rëndësishme për vendin.
Sipas saj, Kuvendi i Kosovës ka ngritur tashmë delegacionin për Komisionin Parlamentar të Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë dhe është i gatshëm që mbledhja e ardhshme të zhvillohet sa më parë.