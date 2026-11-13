Grevë 24-orëshe në Milano dhe Venecia, priten ndërprerje të transportit publik

Transporti publik në Milano dhe Venecia pritet të përballet me vonesa dhe ndërprerje këtë të premte, 13 nëntor, për shkak të një greve 24-orëshe. Protesta mund të ndikojë në qarkullimin e autobusëve, tramvajeve dhe metrosë.
Siç raportojnë mediat italiane, në Milano grevës i janë thirrur punonjësit e ATM-së, kompania që administron metronë, autobusët dhe tramvajet në qytet, si edhe në disa zona përreth, mes tyre Monza dhe Brianza. Sindikata Al Cobas e ka thirrur protestën nga ora 00:00 deri në 23:59.
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Qarkullimi do të sigurohet nga nisja e shërbimit deri në orën 08:45, si dhe nga ora 15:00 deri në 18:00. Në oraret e tjera, lëvizja e metrosë, autobusëve dhe tramvajeve mund të pezullohet, në varësi të pjesëmarrjes së punonjësve në grevë. Trenat rajonalë të Trenord nuk janë pjesë e protestës dhe do të vijojnë të qarkullojnë normalisht.
Në Venecia, greva 24-orëshe përfshin stafin e ATVO-së. Kjo kompani kryen transportin me autobusë ndërqytetës në lindje të provincës, përfshirë disa linja që shkojnë drejt aeroportit Marco Polo.
ATVO ka njoftuar se udhëtimet do të garantohen nga ora 06:00 deri në 09:00 dhe nga ora 12:00 deri në 15:00. Greva nuk prek shërbimin urban të ACTV-së, ku bëjnë pjesë autobusët dhe tragetet turistike, të njohura si vaporetti.
Protesta të tjera në transport janë parashikuar edhe gjatë gjysmës së dytë të nëntorit në Itali. Më 14 nëntor do të preket transporti publik lokal në Bari, ndërsa më 16 nëntor ndërprerja në Napoli është planifikuar nga ora 11:00 deri në 15:00.
Sindikata CGIL ka thirrur një grevë të përgjithshme për 20 nëntor, në të cilën do të marrin pjesë edhe taksistët. Nga 20 deri më 21 nëntor priten gjithashtu ndërprerje të transportit hekurudhor në mbarë Italinë.
Më 21 nëntor, kontrollorët e trafikut ajror të ENAV kanë paralajmëruar një grevë katërorëshe, nga ora 13:00 deri në 17:00, e cila mund të ndikojë në fluturime.