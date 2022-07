355 vatra zjarri janë shkaktuar javët e fundit në Greqi sipas të dhënave më të fundit. Njëkohësisht është thirrur zjarrëfiksja për të ndërhyrë në 882 zjarre urbane dhe 657 shërbime ndihmëse.

Gjatë 24 orëve të fundit ka pasur 41 vatra zjarri në pyje.

Nisur nga kushtet atmosferike, me temperatura të larta, me intesitet të shtuar të erës si edhe me nivele të ulëta lagështie relative, u favorizua shfaqja dhe zgjerimi i shpejtë i tyre. /albeu.com