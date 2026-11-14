Greqi/ Dy 21-vjeçarë shtiren si punonjës të energjisë dhe përvetësojnë mbi 210 mijë euro

Dy persona 21-vjeçarë, një djalë dhe një vajzë, janë arrestuar në Greqi nën dyshimin se mashtronin qytetarët duke u paraqitur si punonjës të kompanive të energjisë elektrike.
Policia greke ka goditur një grup kriminal që vepronte në disa zona të Atikës. Anëtarët kontaktonin qytetarët me telefon dhe u merrnin para e sende me vlerë. Sipas mediave greke, përmes kësaj metode grupi përfitoi para dhe bizhuteri me vlerë mbi 210 mijë euro.
Të lidhura
None found
Autoritetet bëjnë të ditur se dy të dyshuarit u gjetën dhe u arrestuan në mesditën e 11 nëntorit 2026, në Aspropirgos. Hetuesit kanë dokumentuar deri tani shtatë raste mashtrimi dhe vjedhjeje, ndërsa përfitimi i paligjshëm vlerësohet mbi 210 mijë euro.
Hetimet zbuluan se grupi ishte krijuar të paktën në mars të vitit 2026, me synimin për të mashtruar dhe grabitur qytetarët. Për të përzgjedhur viktimat, anëtarët përdornin numra telefoni të marrë nga direktoritë telefonike. Më pas, i telefononin dhe pretendonin se punonin për kompani të energjisë elektrike.
Për t’i vënë qytetarët në alarm, të dyshuarit përdornin arsye të ndryshme, më së shumti pretendimin se në banesë kishte rrjedhje të energjisë elektrike. Kështu, viktimat nxiteshin të vepronin menjëherë.
Me këtë pretekst, qytetarët bindeshin të mblidhnin paratë dhe bizhuteritë që kishin në shtëpi e t’i linin në vende të caktuara, brenda ose jashtë banesave. Më pas, bashkëpunëtorët shkonin në ato vende dhe merrnin sendet me vlerë.
Telefonatat bëheshin nga anëtarë të tjerë të grupit, të cilët shërbenin si telefonistë dhe vepronin nga një qendër telefonike. Ata qëndronin vazhdimisht në kontakt me viktimat, duke u mundësuar personave që kryenin vjedhjet të shmangnin kontaktin e drejtpërdrejtë dhe identifikimin.
Për të penguar gjurmimin policor, grupi përdorte shumë karta dhe linja telefonike të regjistruara në emra personash të panjohur. Gjithashtu, për lëvizjet shfrytëzohej automjeti i 21-vjeçares së arrestuar.
Sipas hetimeve, 21-vjeçari ishte përgjegjës për marrjen e parave. Ai dhe një bashkëpunëtor tjetër shkonin te banesat e viktimave për të marrë paratë dhe bizhuteritë.