Gjeologu që parashikoi katastrofën në Turqi, paralajmëron sërish: Brenda 4 ditësh një tjetër tërmet i fortë do të godasë

Gjeologu Frank Hoogerbeets, i cili parashikoi tre ditë para se të ndodhte tërmetin apkaliptik që goditi Turqinë dhe Sirinë, ka bërë një tjetër parashikim të frikshëm.

Duke u bazuar sërish tek gjeometria hënore ashu si dhe para një jave, Hoogerbeets parashikon se një tjetër tërmet i fortë do të godasë sërish zonën në afërsi të turqisë dhe Sirisë.

Potential for stronger seismic activity in or near the purple band 1-4 days. This is an estimate. Other regions are not excluded. pic.twitter.com/nyPeruMtgP

